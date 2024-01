Gobierno usó a pueblos indígenas de escenografía: Xóchitl

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la oposición, acusó al Gobierno federal de usar a los pueblos indígenas de escenografía, en lugar de impulsar avances reales en sus derechos.

En Santa Lucía del Camino, Oaxaca, donde sostuvo un encuentro con simpatizantes, lamentó también que el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, se quede callado ante esa situación, a pesar de que en el pasado fue un activista por los derechos de estas comunidades.

Gálvez recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha invitado a representantes de los pueblos originarios a acompañarlo en su templete, lo que la llevó a pensar que impulsaría una reforma constitucional que garantice de forma plena sus derechos colectivos.

Acompañada por los dirigentes nacionales Marko Cortés, del PAN, y Alejandro Moreno, del PRI, Gálvez sostuvo que como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, incluso puso a disposición de la bancada de Morena los votos de PAN, PRI y PRD para sacar adelante estas modificaciones constitucionales.

A pesar de ello, agregó, el ejecutivo federal no ha impulsado la reforma y no ha habido avances en materia de derechos para este sector.

"Yo vi cuando el presidente tenía en su templete a todos los pueblos indígenas representados, yo dije ahora sí va a salir la reforma constitucional, yo era la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado y más de una vez le dije a Morena saquemos la reforma constitucional, aquí están los votos del PAN, ahí están los votos del PRI, están los votos de Morena, es el momento de reconocer los derechos de los pueblos indígenas", afirmó.

"¿Y qué creen? Nunca ha mandado la reforma constitucional, puro cuento. Este Gobierno a los pueblos indígenas los usó de escenografía, pero en materia de derechos no ha habido ningún avance".

Tras recordar el trabajo que realizó en Oaxaca como titular de la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, reconoció a Regino como activista, pero lamentó que ahora, como funcionario federal calle ante la falta de reconocimiento a sus derechos.

"Adelfo era un peleonero por los derechos indígenas. Hoy lamento que siendo titular del INPI, haya callado ante la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas", aseveró.

Gálvez criticó que el INPI tiene tres años tomado, debido a que Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, jamás atendió a los inconformes, quienes demandan vivienda.

Aprovechó para recordar que mientras ella vendía gelatinas en su pueblo, la morenista bailaba ballet.

"Efectivamente, mientras Claudia Sheinbaum bailaba ballet en el Esperanza Iris, a los ocho años yo vendía gelatinas en mi pueblo, pero a mucho orgullo, porque eso me enseñó a trabajar, eso me enseñó a salir adelante, me convertí en una empresaria a base de esfuerzo y de trabajo", dijo.

La senadora con licencia acusó a la actual Administración de desaparecer o debilitar programas y fondos destinados a las comunidades indígenas, como el Fondo de Infraestructura, los fondos regionales para apoyar a pequeños productores y las Casas de la Mujer que atienden a víctimas de la violencia.

"¿Eso es que te importen los pobres? Ellos creen que los pobres lo único que merecen son apoyos sociales y está bien, pero con eso no se sale de la pobreza", advirtió.

Gálvez propuso recuperar los programas que realmente benefician a los pueblos indígenas y mantener los apoyos sociales que actualmente se entregan, pero también apostarle a la educación, a la generación de empleos bien pagados y a la salud.

Además, se comprometió a impulsar una verdadera reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos pueblos indígenas.

Como ejemplo, dijo, están las iniciativas que dejó en en el Senado en materia de reforma constitucional y de Ley de Consulta.

"Retomemos el camino, vamos por la verdadera reforma constitucional en materia de derechos indígenas, aquí no va a haber cuentos".