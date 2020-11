'Gobierno tiene deuda histórica con mujeres víctimas de violencia'

Diego Gallegos / Agencia Reforma

Ciudad de México— Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que el Gobierno tiene una deuda histórica con las mujeres víctimas de violencia.

"Tenemos una deuda histórica con las mujeres en especial con las víctimas de violencia. No podemos permitir la impunidad, pero no lo permitimos ni lo haremos. La corrupción y la impunidad son parte de la violencia estructural y el Estado debe hacerse responsable de no generar estas víctimas", comentó Sánchez Cordero en Palacio Nacional.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la titular de la Segob dijo que la Cuarta Transformación es feminista.

"Es momento de decir basta, basta de feminicidios, basta de violencia política, de las agresiones cotidianas, basta de las desapariciones, de abuso sexual de niñas y mujeres, y digamos sí a la igualdad.

"Reconocemos que todas y todos tenemos los mismos derechos y al feminismo como una forma de vida y de actuar a favor de los derechos y de la igualdad. Nuevamente les reitero: la Cuarta Transformación es feminista", expresó.

Sánchez Cordero destacó que, incluso en situaciones de crisis como la pandemia, la violencia contra la mujer no para.

"La actual pandemia nos ha enseñado que, aun en situaciones de crisis, la violencia no para y tiende a aumentar. Cada año en México son asesinadas aproximadamente 3 mil 800 mujeres niñas y adolescentes.

"Los datos demuestran que México está enfrentando un innegable problema de violencia contra las mujeres y las niñas. La actual pandemia nos ha demostrado que la violencia es un asunto de alta prioridad", aseveró.

La titular de la Segob enlistó que, de acuerdo con el Inegi, durante la última década 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia; 8 de cada 10 mujeres sienten temor de ser agredidas física o verbalmente al transitar por las calles; y cada día 32 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres tras ser víctimas de violencia.

Por lo tanto, Sánchez Cordero finalizó diciendo que el machismo "mata" y limita el desarrollo del País.

"El machismo mata, destruye las vidas de las mujeres y limita el desarrollo de nuestro País. No permitamos que la discriminación condicione el acceso a las oportunidades, olvidemos los prejuicios y estereotipos y el cambio está en nosotras", agregó.