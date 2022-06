Gobierno federal ya tiene sospechosos en caso de Debanhi

Nuevo León.- El padre de Debanhi Escobar informó que la investigación del Gobierno federal ya tiene sospechosos del feminicidio de su hija.

En entrevista con la prensa, Mario Escobar aseguró que hay culpables y que la Fiscalía de Nuevo León no lo quiere decir.

"Sí, por parte de la Federación sí (tienen sospechosos) y por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dicen que no tienen ningún sospechoso, es increíble, o sea por eso les digo, qué falta de seres humanos son”.

"Hay culpables y la gente de la Fiscalía lo sabe, no lo quieren decir, quisieron apagar la carpeta por dos semanas, no señores, que me maten primero”, señaló el profesor Escobar.

Cada vez más cerca la exhumación de Debanhi

Esta semana podría definirse la fecha en la que el cuerpo de Debanhi Escobar sería exhumado con el fin de conocer la verdad sobre las causas de su muerte, informó su padre.

"En esta semana lo tiene que decir la Fiscalía, pero como les digo un día antes yo voy a subir un video o les voy a informar a ustedes que prendan una vela por mi hija, por la memoria de mi hija, porque ella no se merece que la hayan matado".