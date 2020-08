Gobierno federal ha mantenido actitud de desprecio a entidades: Alfaro

Reforma / Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Ciudad de México— El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó que el Gobierno federal ha mantenido una actitud de "desdén" y "desprecio" al reclamo de las entidades federativas de buscar mecanismos para reactivar la economía y procurar el cuidado de la ciudadanía.

"Nunca en la historia de este país se había visto un escenario en el cual se generara esta idea de que hay respeto, solidaridad y respaldo para las entidades federativas, cuando en la realidad lo que hay es literalmente una actitud de desdén y de desprecio, y una actitud de cerrar las puertas a cualquier posibilidad de diálogo y de entendimiento", expresó Alfaro.

Al participar en el arranque de la plenaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el mandatario jalisciense lamentó que México vive "un modelo centralista" desde el Gobierno federal que cierra las puertas al diálogo y el entendimiento de un acuerdo en busca de que el gasto público se convierta en un palanca fundamental para la reactivación económica.

"Los estados de la República no estamos pidiendo dádivas o limosnas, no estamos planteando -como se dice- extender la mano para ver qué más nos dan; lo que estamos planteando es que se han llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más.

"En todos los países el gasto público juega un papel sobre la reactivación económica, y esa idea nos la están dejando solo a los Gobiernos estatales; es muy fácil decir que los Gobiernos estatales no se endeuden, y la pregunta es, después de destinar 3 mil millones de pesos y de haber tenido que cancelar obras y proyectos para cuidar la vida de todos, ¿qué otra ruta plantea el Gobierno federal que no sea esa?", reclamó Alfaro.

El mandatario jalisciense dijo que los diez Gobernadores que integran la Alianza Federalista le han planteado al Gobierno federal que tiene que haber un ejercicio integral de reorientación del gasto público, utilizando a éste como una herramienta de impulso de la reactivación económica.

Señaló que durante la pandemia de Covid-19, Jalisco ha ajustado su presupuesto en 3 mil millones de pesos y tiene prevista la necesidad de encontrar 100 millones de pesos más para aumentar su capacidad de muestreo de la enfermedad, en busca de un regreso a clases ordenado y escalonado.

"La respuesta que hemos tenido es que no hay más dinero, que no se puede hacer mucho más, y la pregunta es: ¿qué el convenio de coordinación fiscal no es un ejercicio de voluntad de la entidades federativas? Estar en un convenio es un acto de voluntad, significa voluntad de las partes, no nos pueden decir que ese convenio es para aceptarse o para fregarse.

"A esto que estamos planteando el Presidente no debería responder a ver si se convoca, nosotros tenemos el derecho de poner sobre la mesa, como entidades federativas que son parte de este arreglo fiscal, la necesidad de convocar a una nueva Convención Nacional Hacendaria; si no se hace un ejercicio de esta naturaleza no se habrá dado un debate a fondo sobre uno de los pilares del federalismo mexicano, como es la distribución del presupuesto en México", señaló.

Pidió a los legisladores levantar la voz desde la Cámara de Diputados que no se pueden aplastar las agendas que surgen desde lo local.