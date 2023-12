Gobierno desaparece a desaparecidos, acusa senador

Ciudad de México.- El senador Emilio Álvarez Icaza calificó como absurdo el padrón de desaparecidos dado a conocer esta mañana y demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador informarle a las familias dónde están sus seres queridos.

En un video difundido a través de su cuenta de X, aseguró que con el nuevo padrón, el Gobierno federal se ha dedicado a "desaparecer a los desaparecidos", lo que representa un nuevo pacto de corrupción y de impunidad.

"El problema, presidente, es que ni usted ni su Gobierno han hecho lo que les corresponde y mandata la ley. Lo que han hecho es traicionar a las víctimas, es atacar a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales que, de hecho, hacen lo que a las autoridades les corresponde.

"Se han dedicado ahora con este absurdo y nuevo padrón a desaparecer a los desaparecidos y, de facto, lo que están haciendo es un nuevo pacto de corrupción e impunidad", indicó.

Durante la conferencia de este miércoles en Palacio Nacional, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, aseguró que actualmente hay 92 mil desaparecidos en el País, ya que de los 110 mil inscritos en el padrón, han localizado a 16 mil.

Álvarez Icaza exigió al mandatario federal informar a las familias, incluidas las de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, dónde están sus seres queridos porque, de lo contrario, no se puede tener legitimidad para hablar sobre el tema.

"Mientras usted no avance en justicia, en verdad, en reparación y no repetición, usted será sólo un encubridor y un simulador. Podrá decir lo que quiera, podrá vociferar, podrá atacar a personas defensoras de derechos humanos, pero mientras usted no diga dónde están esas personas, en realidad lo que está haciendo es pura simulación", afirmó.

El senador le advirtió al presidente que el tiempo se acaba, pues su Gobierno está por finalizar y no ha sido "capaz ni siquiera de cumplir su palabra".

En contraste, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, defendió la Estrategia Nacional de Búsqueda, la cual, dijo, se propone encontrar con vida a los desaparecidos.

Ramírez reiteró que ningún registro será borrado, aun cuando las personas hayan sido localizadas.

"La Estrategia Nacional de Búsqueda se propone encontrar con vida a los desaparecidos, No se borra ningún registro aun cuando la persona haya sido localizada; cada caso cuenta con una estrategia de búsqueda y localización; colaboran distintas instituciones del Estado mexicano", señaló a través de redes.

El 18 de diciembre pasado, familiares de desaparecidos rechazaron el informe dado a conocer durante la conferencia mañanera y exigieron a los Gobiernos federal y locales y a las Comisiones de Búsqueda nacional y locales buscar a los más de 110 mil desaparecidos registrados en México.

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, indicó que de las más de 110 mil personas registradas como desaparecidas, habían localizado 16 mil 681, de las cuales tenían certeza de su paradero.