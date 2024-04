Gobernador de Guanajuato gobierna pero no manda: AMLO

Ciudad de México.- Ante la violencia y permanencia del Fiscal estatal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en Guanajuato el Gobernador Diego Sinhue sólo gobierna, pero no manda.

"No sé, pero como que el Gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Lamentable, porque es una buena persona, pero ya no podemos callar, porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal explicó que en su momento él le pidió directamente al Gobernador de Guanajuato cambiar al Fiscal debido a que ya llevaba muchos años en el cargo; sin embargo, acusó que Sinhue no le hizo caso y que hasta lo delató.

"Muy respetuosamente, en su momento porque lo considero una gente buena, no perversa, al Gobernador de Guanajuato le dije que les iba a ayudar que cambiaran al Fiscal, que ya llevaba o lleva creo que 12 o 13 años.

"Si, se lo plantee... Yo te recomendaría que pienses en quitar al Fiscal sencillamente porque no hay resultados. Y no sólo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe, sino que al día siguiente el Consejero Jurídico me dijo que le había hablado el Fiscal para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiaran. ¿Quién le dijo? Pues el Gobernador", contó.

A partir de ese momento, López Obrador dijo que la relación con el Mandatario panista se ha complicado y consideró que hay un grupo de mayor poder que tiene más peso de decisión que Diego Sinhue.

"Esas cosas (como la del Fiscal del Estado) han complicado mucho y hay una relación muy rara como un contubernio, como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio Gobernador", señaló.

No obstante, el titular del Ejecutivo federal aseveró que sí volvería a pedir el cambio del Fiscal del Estado, ya que no ha dado resultados.

"Yo creo que sí, si es necesario. Si un servidor público no da resultados, tenemos más responsabilidad que cualquier particular", agregó.