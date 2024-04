Gobernación persigue a 60 sacerdotes por decir lo que opinan, revela Xóchitl

Ciudad de México.- La candidata postulada a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, confirmó ante los Obispos y cardenales agrupados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que al menos 60 sacerdotes están siendo perseguidos por emitir opiniones en sus homilías.

"Hay 60 Obispos y sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan. ¡Qué es eso que los están persiguiendo! ¿Por qué no hay libertad de expresión para ellos", dijo Gálvez en entrevista al término de la reunión que sostuvo con los prelados.

-¿Por qué están siendo investigados lo sacerdotes?

"Por sus declaraciones en sus homilías. Y ellos (el Gobierno) piensan que están metiéndose en temas políticos y el sacerdote a lo mejor está haciendo una reflexión sobre lo que está pasando en el país. Ellos (el Gobierno) creen que están incidiendo en el voto y sí hay investigaciones", comentó.

-¿De Gobernación?

"Gobernación... Sí...".

"Si el presidente se queja de que le quieren quitar la mañanera, pues él quiere quitar las homilías. Sí lo abordé en esta reunión, porque yo he pedido que se quite la mañanera. Y cuando hablamos de libertad de expresión, pues también ellos no tendrían que estar sujetos a esta cuestión. Yo lo abordé de manera voluntaria porque tengo conocimiento de los 60 casos", dijo Gálvez.

"Es por tratar de describir la realidad", intervino Santiago Creel, jefe de la campaña.

La candidata presidencial contó que los prelados le hicieron "muchísimas preguntas" sobre sobre sus posicionamientos públicos.

"Soy una mujer católica, creyente y de familia", detalló, "lo que sí es cierto es que hay empatía con el clero. Mi trabajo al lado de los pobres es evidente y por eso hay empatía".

Según dijo, los religiosos expresaron su preocupación sobre la pobreza.

"Hubo alguien que me dijo que ahora los ricos son más ricos...", agregó.