Giran orden de aprehensión a exesposo de Abril Pérez

Ciudad de México— Juan Carlos García fue declarado como sustraído de la justicia luego que ayer faltara a una audiencia para la modificación de medidas cautelares.

Al no acudir, ni a la continuación de audiencia anterior, el Ministerio Público solicitó al juez que se le calificara como sustraído de la justicia.

El juzgador Agustín Moreno Gaspar lo concedió y, en consecuencia, giró una orden de reaprehensión en contra del ex CEO de Amazon y Grupo Elektra, reportaron fuentes judiciales.

García Sánchez, al parecer, también habría faltado a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares adscrita al Reclusorio Oriente.

El hombre cambió de abogados defensores y envió al juez una carta en la que decía que se sentía amenazado y que su vida corría peligro tras la muerte de su exesposa Abril Pérez Sagaón y alegaba un supuesto linchamiento mediático.

También, solicitaba cambiar el lugar para asistir a firmar.

García Sánchez está procesado por los delitos de violencia familiar y lesiones en contra de su ex pareja, quien fue asesinada de dos disparos por hombres armados en la Alcaldía Coyoacán, cuando la mujer se dirigía al aeropuerto capitalino para regresar a Monterrey, de donde era originaria.

El día de los hechos, Abril Pérez viajaba en compañía de sus dos hijos.

Mientras que Juan Carlos García había sido liberado dos semanas antes, luego que un Magistrado ordenara el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva oficiosa a firma periódica.