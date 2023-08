Gente de Morena buscó descarrilar proceso de Frente: Xóchitl

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, reconoció que Morena intervino durante la etapa de registro de firmas a los opositores para propiciar el descarrilamiento del proceso.

En Toluca, donde ofreció una rueda de prensa, la senadora aseguró también que a los 12 aspirantes el Comité Organizador les nulificó firmas recabadas por la intromisión de Morena.

"A mí misma me quitaron firmas, a todos nos quitaron firmas, porque la gente de Morena sí se metió al proceso, se metieron militantes de Morena y de otros partidos para intentar descarrilar este proceso", declaró justo a la hora en que se sabía que el senador perredista Miguel Ángel Mancera había impugnado el proceso en protesta por su exclusión.

En todo caso, Gálvez consideró que "sí hubo certeza" en el proceso de registro de firmas de apoyo a los aspirantes, los que ya sabían, acotó, qué rúbricas provenientes de militantes de otros partidos no iban a valer.

"Y sabíamos que iba a ver un cotejo de las credenciales con las fotografías, y para muchas personas fue muy sencillo capturar, de manera masiva, y empezaba a subir la base de datos de una manera atípica.

"Entonces, me quitaron las que no eran válidas, aunque, afortunadamente, traía 565 mil y no me generó ningún problema, pero sí lo sabíamos. Entonces, no creo que haya problemas".

El Comité Organizador dará a conocer mañana el nombre de quien quedará fuera del ejercicio tras la aplicación de una primera batería de encuestas.

"El llamado que haría es que, al final de estos 34 que nos inscribimos, va a quedar solo uno, pero todos tenemos que estar porque esto es más importante que un proyecto personal", planteó.

Busca dejar precedente

Sobre la suspensión que obtuvo para evitar ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, la aspirante aseguró que la solicitud realizada al Tribunal Electoral federal fue para dejar un precedente judicial, pues ya fue exhibida.

"El presidente hizo pública información privada, información fiscal, financiera, bancaria de mis empresas, pero está prohibido por la ley hacer pública información reservada porque es información privada", dijo la panista al reconocer que es socia de las empresas señaladas junto con su esposo y una de sus hijas.

"Y si el Gobierno tiene alguna duda, puede hacer una denuncia penal ante la instancia correspondiente y esa instancia solicitar esa información".

Más allá de la resolución final, añadió, le importa dejar el precedente legal.

"Ya publicó mi información, qué más puedo perder, yo más bien lo hice por los ciudadanos", aseguró.