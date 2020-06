'Genera más empleo Sembrando Vida que Ford'

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Perote— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que su programa Sembrando Vida es capaz de generar más empleos en Veracruz que una armadora automotriz de la empresa Ford.

Al encabezar un acto en este municipio veracruzano, el mandatario recordó que cada uno de los campesinos que participan en el programa tiene acceso a 5 mil pesos mensuales, de los cuales, 4 mil 500 le son entregados y los 500 restantes, son destinados a una caja de ahorro.

"Tenemos la tierra y tenemos el conocimiento de los campesinos y ahora contamos también con el presupuesto, este programa este año significa una inversión que no es un gasto de 26 mil millones de pesos, pero fíjense, con 26 mil millones y más de 400 mil empleos", dijo.

"Si se viniera a Veracruz toda la fábrica automotriz de Ford, no se generarían, si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford, no se generarían los 68 mil empleos que está generando Sembrando Vida en Veracruz".

El pasado 5 de abril, el presidente anunció que su Gobierno impulsaría la creación de 2 millones de empleos en lo que resta del año, para tratar de paliar los efectos económicos de la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, López Obrador informó que esos empleos serán fondeados con recursos del Presupuesto y, buena parte de ellos, dependerán de contrataciones derivadas de la entrega de créditos de vivienda.

Por otro lado, el presidente aprovechó su discurso de este mediodía para hacer un llamado a sus opositores a comprender la situación por la que atraviesa el país.

Tras las protestas registradas el fin de semana en varias ciudades, advirtió que los abusos cometidos en el pasado ya no pueden permitirse, por lo que se debe dar prioridad a los sectores más desprotegidos de la población.

"Por eso vamos avanzando, hay quienes no están de acuerdo, nosotros, respetamos el derecho a disentir porque estamos construyendo una democracia no es una dictadura y claro que tiene que haber oposición, pero ojalá vayan poco a poco comprendiendo que ya no se podía seguir con lo mismo", expresó.

"Que ya el Gobierno no podía seguir siendo un comité al servicio solo de una minoría rapaz mientras el pueblo se empobrecía, ya eso se terminó, ya México no es tierra de conquista".

Al final de su intervención, el presidente aseveró que no permitirá que continúe la corrupción, a pesar de las resistencias.

"No es que van a venir potentados de otras naciones influyentes a saquear a nuestro país, se acaba la corrupción, se va a terminar por completo la corrupción, les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran, me canso ganso se acaba la corrupción", manifestó.

Tal y como lo hizo en su conferencia de la mañana, López Obrador elogió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien calificó como un funcionario honesto.

También recordó que Veracruz ha atravesado recientemente por malas administraciones.

"Hoy en la mañana lo dije y yo no soy barbero, mucho menos lambiscón, no, me gusta decir lo que no pienso, siempre digo lo que pienso y Cuitláhuac García es un buen Gobernador, Gobernador con convicciones y sobre todo algo que hacía falta en Veracruz, un Gobernador honesto porque aquí en nuestro Estado de Veracruz se padeció de gobernadores mediocres y ladrones", soltó.

En el acto encabezado por el presidente, en el que se evitó la presencia de simpatizantes, también estuvieron presentes la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.