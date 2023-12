Gastaron 15 millones en espectaculares de Adán

Ciudad de México.- Los promotores de Adán Augusto López, para que ganará, la candidatura presidencial gastaron, al menos, 15 millones 495 mil 781 de pesos en espectaculares o propaganda en vía pública, sin que, en la mayoría de los casos, alguien se hiciera responsable.

El personal del INE detectó mil 350 piezas de publicidad callejea, principalmente espectaculares, en la que apareció el ex aspirante presidencial de Morena.

Sin embargo, la autoridad reconoce que no se cuantificó toda la publicidad de los aspirantes a las candidaturas presidenciales de ambos bloques de partidos por falta de personal, por lo que lo detectado es sólo una parte, que suma 6 mil 270 piezas.

Debido a que en la mayoría de los casos nadie se hizo responsable, el organismo estableció los costos de acuerdo a su ubicación, y se tipificó como gasto no reportado.

"Se consideró como egresos no reportados los hallazgos de monitoreo en vía pública en los que no hay evidencia de quién pagó la propaganda, porque aun cuando no se conoce quién lo hizo esa propaganda configura un beneficio para las personas que estuvieron participando en los procesos políticos", justificó la consejera Dania Ravel.

Los partidos justificaron ante el INE un gasto de 111 millones 266 mil 64 pesos, sin embargo, la autoridad prevé que gastaron mucho más, por lo que la principal falta es gasto no reportado, lo que ameritó multas por 95 millones de pesos a los seis partidos.

En el caso de Adán Augusto López se calcula que tan sólo en 493 estructuras en las que supuestas revistas promocionaron una entrevista con el tabasqueño pudieron costar 11 millones 29 mil pesos.

De Claudia Sheinbaum se contabilizaron 2 mil 251 elementos de propaganda en la calle, en las que se calcula un gasto de 7.3 millones de pesos.

Mientras que se calcula que los promotores de Marcelo Ebrard pagaron 1.6 millones en 899 piezas; de Ricardo Monreal 615 mil en 198 elementos publicitarios; y de Manuel Velasco 5.4 millones de pesos en 330 estructuras.

De los abanderados de Frente únicamente encontró espectaculares de Silvano Aureoles, ocho, por los se pagaron 110 mil pesos.

El Consejo General del INE aprobó multas para Morena, PT, PVEM, PRI, PAN y PRD por los procesos internos en los que resultaron electas Sheinbaum y Xóchitl Gálvez como sus abanderadas presidenciales.

En la sesión, la mayoría de consejeros aprobó un procedimiento oficioso contra las revistas, editoriales o medios que pagaron los costos de espectaculares para promover a los aspirantes, pues existe "la duda razonada" cuál fue su ganancia y si tenían solvencia económica.

El consejero Martín Faz pidió a la Unidad de Fiscalización dar celeridad a la investigación, a fin de que pueda impactar en los informes de gastos de precampaña o campaña de los aspirantes.

Consejeros confirmaron que existen medios de comunicación que no existen, sin embargo, tampoco encontraron responsables, por lo que se consideró como gasto no reportado.

"(El despliegue de propaganda) fue muy abundante, es innegable, se vio en todo el país, lo vieron millones de mexicanos y mexicanas. Si cerráramos los ojos ante eso, pues no estaríamos cumpliendo nuestra función", dijo el consejero Jaime Rivera.

De inmediato, el representante morenista, Sergio Gutiérrez, le reclamó, acusándolo de crear una "falta percepción" sobre el proceso interno de su partido.

En los últimos días, a Morena, que acaparó por las irregularidades el 79 por ciento de las multas, le redujeron 10 millones en sanciones. Sin embargo, en la mesa, el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, pedía cambiar los criterios para que no se aplicará ninguna sanción por promoción en vía pública.

Incluso, argumentó que no se podía confirmar que los aspirantes se hubieran beneficiado de esto.

Al ser dos procesos "inéditos", consejeras consideraron necesario regular su fiscalización, sin embargo, algunas defendieron los deslindes y otras aseguraron que no son suficientes para frenar la conducta infractora.

"Es cierto, no basta con que un partido afirme desconocer la conducta y no haber participado en la misma; sin embargo, podría resultar excesivo que se le requiera el cese total de la irregularidad", defendió.

Representantes del PRD y PAN acusaron al INE de no realizar una investigación exhaustiva, pues fue evidente el dispendio de recursos que gastó Morena en su proceso interno.

Multas

- Morena: 75.9 millones

- PVEM: 8.5 millones

- PT: 1.2 millones

- PRD: 1.1 millones

- PRI: 1.6 millones

- PAN: 6.8 millones