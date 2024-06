Garantizan Biden y AMLO relación estable en transición

Ciudad de México.- En medio del nerviosismo financiero tras las elecciones del domingo, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometieron a garantizar una relación bilateral "estable" durante el periodo de transición.

Esta tarde, López Obrador y Biden sostuvieron una conversación telefónica en la que hablaron de la jornada electoral en nuestro país, la cooperación económica bilateral, los proyectos de infraestructura en la frontera común y la estabilidad.

De acuerdo con información difundida por la Casa Blanca, los dos mandatarios subrayaron la importancia de mantener su "fuerte" colaboración hasta el término del mandato de López Obrador en septiembre próximo.

"Y a garantizar una relación bilateral estable y productiva durante la transición a la administración de la presidenta electa (Claudia) Sheinbaum", señaló la Casa Blanca.

En una síntesis de la llamada, la Casa Blanca ventiló que el presidente Biden felicitó a López Obrador, y al pueblo de México, por su proceso electoral "libre y justo" que resultó en la "histórica elección" de la morenista Claudia Sheinbaum.

Biden además agradeció al mandatario mexicano por la "asociación sólida y constructiva" para mejorar la cooperación económica bilateral, gestionar la migración en la frontera compartida y promover la seguridad y prosperidad regionales.

El demócrata informó a López Obrador que aprobó tres nuevos permisos presidenciales para proyectos de puentes internacionales en Texas que, puntualizó, beneficiarán a las comunidades locales y fortalecerán la relación económica, pues se trata de infraestructura que promoverá mayores viajes comerciales.

En su mañanera de este martes, previo a la llamada con Biden, López Obrador reiteró que su relación con el presidente estadounidense es "mucho muy buena" y de mucho respeto.

Cuestionado sobre un posible cierre de la frontera, dijo que Estados Unidos es un país independiente y soberano que puede tomar las medidas que considere necesarias, al igual que México.

Sin embargo, aclaró López Obrador, no se puede cerrar la frontera debido a la integración económica entre ambos países y la importancia de los cruces fronterizos.

"Lo digo para que no vayan a querer espantar. Entonces, somos respetuosos de las soberanías de nuestros pueblos y naciones. La única recomendación es que sigamos, a pesar de que podamos tener diferencias políticas en este tema, que continuemos con nuestras relaciones, con la política de buena vecindad", apuntó.

"No es muy difícil con el presidente Biden porque él ha actuado, repito, de forma muy respetuosa. Y también, que no se esté pensando que se va a cerrar la frontera, porque eso no se puede, aunque se quisiera".

"Imagínense qué pasaría con Nuevo Laredo, qué pasaría en Juárez, qué pasaría en Tijuana, qué pasaría con las empresas de la industria automotriz, de la industria de autopartes, con los trabajadores que van y vienen. Eso no es posible, eso no es posible", enfatizó.