Ganaremos las próximas elecciones: Taibo II

Ciudad de México.- Sin hacer comentarios sobre la amplia movilización en defensa del INE que sucedía a unos cuantos metros de él, Paco Ignacio Taibo II tan sólo se aventuró a augurar la próxima victoria en la urnas.

"Vamos a ganar las próximas elecciones, compañeros. Los que tienen duda, que se la vayan disipando", expresó este domingo el director del Fondo de Cultura Económica (FCE) desde el Palacio Postal, mientras multitudes de ciudadanos se concentraban en el corazón de la Capital como protesta por el "Plan B" de la reforma electoral.

El autor originario de Gijón, España, ofrecía una charla sobre Guillermo Prieto (1818-1897) durante el "tendido de libros" que el Fondo organizó a un costado de la Feria Internacional del Libro de Minería (FILPM), este día en que, según dijo, "no había nada importante que hacer".

"No pensarían que yo iba a ir a una marcha", lanzó al inicio de su presentación, por la que luego circularían parte de los participantes de la movilización, vestidos de rosa y blanco, algunos con playeras con la leyenda "El INE no se toca".

Cuando una mujer que llevaba consigo un cartel de protesta se sentó en primera fila, Rocío Barcena Molina, directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), se apresuró a pedírsela para que no fuera vista cerca de Taibo II, quien por momentos presumía la labor de reivindicación de personajes históricos como Pancho Villa.

"No crean, no vamos tan mal como parece. Vamos bastante mejor (de lo) que íbamos. Estos últimos cuatro años han sido años de revolución", aseguró el titular del FCE, destacando la labor de divulgación de intelectuales, escritores e historiadores, entre quienes incluyó a Pedro Salmerón y Jesús Vargas.

"Hemos logrado levantar 12 mil clubes de lectura en toda la República", agregó. "Ya nomás necesitamos que se revise el libro de texto gratuito".

Por algunos minutos, Taibo II ofreció una breve historia de Prieto, escritor, periodista y político liberal mexicano que durante la guerra de Reforma fungiera como brazo derecho de Benito Juárez -a quien le salvó la vida-, acompañándolo en su periplo hacia el norte abordo de la calesa que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Historia.

"Tuve el privilegio de sentarme en la 'carreola'. Cuando me cacharon en el Gobierno de (Enrique) Peña Nieto los guardias de seguridad ya era tarde, yo ya me había sentado. Me dijeron: '¿Qué hace usted ahí?'. Les dije: 'Estaba sentado en el lugar de Prieto, culeros, contrólense. Yo he hecho méritos a lo largo de mi vida para estar sentado (aquí)'", relató Taibo II.

"Se apendejaron tantito y, ñaca ñaca, me subo a la carreola en el lugar de Guillermo Prieto. No me atreví a sentarme en el lugar de Juárez, guárdeme el Dios de los ateos que es el que siempre me protege; pero en el de Prieto dije: 'Órale, ¿no? Tantos años de amor y admiración'".

Aunado a esto, el director del FCE aprovechó para criticar lo que denominó como la "lectura de derecha de la historia", que ensalza lo mismo la conquista de Hernán Cortés o los años de Gobierno de Antonio López de Santa Anna, ejemplificó.

"He oído pensamientos conservadores de un tipo como Catón, que anda ahí escondido en los editoriales de REFORMA, dedicado al bombardeo a la 4T, diciendo: 'No se puede ignorar que Porfirio Díaz modernizó este País'. Y tú dices: 'Este güey, ¿dónde leyó la historia, qué documentos, en qué se basa?'.

"De veras, el pensamiento conservador cuando se acerca a la historia tiene unos héroes que son de puro pinche pasto verde, ni 'pa' fumar sirve", sostuvo.

'¡Macotela miente!'

Cuando un hombre contó a Paco Ignacio Taibo II que había acudido este domingo al tendido del Fondo de Cultura Económica (FCE) a adquirir sus libros, el autor respondió que estaban "en el territorio fifí de al lado".

"No puedo publicar mis libros en el Fondo", explicó. "¿Por qué no va alguien al estand de Planeta, de los vecinos (la Feria Internacional del Libro de Minería), y les pide prestados Patria?".

Este año el sello paraestatal se deslindó de la FILPM, aduciendo altos costos en la renta de los espacios,

"El problema es que duplicaba, y además nos proponían que fuéramos al fondo, a un lugar mucho más aislado", indicó Taibo II ante medios este domingo.

"El problema es que, desde que empezamos a hablarlo hace meses, veíamos claro que lo que pretendían era un aumento muy grande de los precios", remarcó.

Cuestionado sobre si Fernando Macotela, el director de Minería, les habría ofrecido descuentos, el titular del FCE contestó, enfático, que era mentira.

"Que me perdone, pero miente cuando dice que sus precios no son los más altos de las ferias del libro en México. Que lo reconozca", subrayó.

"Tiene que tomar partido Minería, tiene que dejar de pensar mercantilmente y en compradores, y no en lectores", prosiguió, adelantando que a futuro conversarían su regreso a la FILPM si se reconsidera la política de precios.

Una situación que el titular del FCE no cree que vaya a repetirse en las siguientes grandes ferias libreras del País: Guadalajara, Monterrey y Oaxaca; "y ya no decir el Zócalo, que para nosotros es la gloria", destacó, a propósito del encuentro que desde hace un par de años organiza la Brigada para Leer en Libertad A.C., con Paloma Saiz -esposa de Taibo II- al frente.