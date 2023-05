Ganan mercado aerolíneas de EU a las mexicanas

Ciudad de México.- Hoy se cumplen dos años desde que la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) degradará a México a Categoría 2 en seguridad aeronáutica, y durante este tiempo aerolíneas de ese país han ganado terreno en el mercado mexicano aéreo internacional.

La degradación impide a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas o frecuencias a Estados Unidos, no así a las americanas que en el primer trimestre del año crecieron 12.7 por ciento anual al movilizar a 7.2 millones de pasajeros.

De acuerdo con los datos datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), aunque las líneas aéreas mexicanas mostraron un crecimiento de 28 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2022, en viajeros apenas trasladaron 3.4 millones.

En 2021 y 2022, las aerolíneas del país vecino del norte movilizaron 46.8 millones de viajeros, mientras que las mexicanas en esos mismos años trasladaron 22.8 millones de personas.

Rodrigo Pérez Alonso, especialista del sector aéreo, indicó que los dos años de la degradación ha traído afectaciones comerciales para las líneas aéreas, quienes no han podido crecer en el principal mercado internacional que es Estados Unidos.

"Estos dos años son el resultado de la mala planeación y malas políticas públicas en el sector aéreo que ha tenido el Gobierno, lo que no beneficia a las aerolíneas ni a los pasajeros. Esto ha causado una pérdida económica histórica", sostuvo.

Fernando Gómez, analista económico con especialidad en el sector aéreo, recordó que Estados Unidos es el principal destino en el extranjero el cual ocupa al rededor del 65 por ciento de los vuelos internacionales que se realizan en el País.

Además, indicó que la degradación no solo ha afectado a las aerolíneas sino también al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el cual no puede ofrecer vuelos hacia el vecino país del norte, al no poderse abrir nuevas rutas hacia EU provocando una falta de conectividad.

Agregó que algunos de los aspectos que han impedido que México regrese a Categoría 1 es la falta de recursos económicos para efectuar cursos de capacitación para inspectores.

"Se han dado diversas fechas para la recuperación de la Categoría 1. Las autoridades no informan de manera clara, y si la emitiera con transparencia brindaría certeza a todos los actores del sector", puntualizó.