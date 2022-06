Ganan Lezama y ausentismo en Quintana Roo

Cancún.- La morenista Mara Lezama ganó la Gubernatura de Quintana Roo sin sobresaltos, pero con un alto nivel de abstencionismo.

Los quintanarroenses mostraron su apatía por la renovación del Gobierno estatal, pues a diferencia de 2016, cuando votó 54 por ciento de los electores, ahora se perfila una participación de entre 37 y 41 por ciento, de una lista nominal de un millón 336 mil votantes.

PUBLICIDAD

Esa indiferencia fue visible en las urnas, pues en la mayoría de las casillas, los electores llegaban a cuentagotas.

Así, bajo las siglas de Morena, PVEM y PT, Lezama se convirtió en la primera mujer que gobernará Quintana Roo, al obtener entre 55.3 y 58.2 por ciento de la votación, de acuerdo con el conteo rápido difundido por el INE.

Lejos quedó la candidata de PRD-PAN, Laura Fernández, quien apenas alcanzó entre 15 y 17 por ciento.

De acuerdo con el conteo, el tercer lugar sería para José Luis Pech, de MC, que podría alcanzar hasta 14 por ciento de la votación.

Los quintanarroenses nuevamente le mostraron al PRI que después de los actos de corrupción de Roberto Borge, está acabado, pues su candidata se perfila a obtener 3 por ciento de la votación.

Incluso, el candidato del partido local, Nivardo Mena, obtuvo más que el PRI, con casi 8 por ciento.

Durante el día, el PAN y PRD denunciaron compra de votos por parte del PVEM y Morena en diversos municipios, principalmente en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún.

"Se está dando una desmedida y vergonzosa compra de votos. La historia los condenará", advirtió el representante perredista, Emmanuel Torres, durante la sesión del consejo general del órgano electoral local.

Incluso, a algunas colonias populares de Cancún llegó la Policía Estatal, ante las denuncias de entrega de dinero. En un caso detuvieron a ocho personas.

En Benito Juárez, ni el llamado de las autoridades electorales ni de candidatos ni las "facilidades" que supuestamente dieron los empresarios --como horarios escalonados y premios a los empleados que votaran--, funcionó. Los votantes llegaron a las urnas a cuentagotas.

En el centro de Cancún, únicamente la casilla especial instalada en el Palacio Municipal mantuvo una fila continua de hasta 50 electores. Una situación similar se vivió en algunos municipios famosos por su alta incidencia delictiva.

"Es falta de educación, ha ido en aumento la participación, pero no hay otra explicación que la falta de educación", argumentó el presidente de Grupo Xcaret, Miguel Quintana.

Una vez que el órgano local emitió los resultados preliminares, Lezama subió al templete instalado en la Explanada de la Bandera, en Chetumal, y frente a cientos de simpatizantes llamó a sus adversarios a dejar a un lado intereses personales para trabajar por Quintana Roo.

"Convoco a la clase política a estar a la altura de la sociedad, de esa sociedad que nos mandata transformar Quintana Roo. Dejar atrás rencores y rencillas personales y poner toda nuestra capacidad, talento y esfuerzo, en tener un Quintana Roo donde la justicia social sea una realidad", afirmó.

Su contrincante Laura Fernández optó por guardar silencio. En un video después de las 18:00 horas, dijo estar segura de su triunfo.

"Siempre me he caracterizado por ser una mujer paciente. Seré tu Gobernadora los próximos cinco años, esperar algunas horas no cambiará el resultado. Los triunfalismos anticipados denotan desesperación, no coman ansias", afirmó.