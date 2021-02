Gana tiempo Robles para negociar con FGR

Archivo/ Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal acordó diferir para el próximo 26 de marzo la audiencia intermedia de Rosario Robles, con la finalidad de darle tiempo a su defensa para presentar una nueva propuesta y negociar con la FGR una salida anticipada a su proceso, por las supuestas omisiones ante los desvíos de la Estafa Maestra.

Su defensa anunció que será la próxima semana cuando presente una nueva oferta de negociación a la FGR, que hasta antes de este viernes sólo había consistido en declararse culpable a cambio de una condena de 3 años de prisión, sin reparar los supuestos perjuicios económicos ocasionados por el delito que le atribuyen.

Después de dos horas de deliberaciones, Ganther Alejandro Villar Ceballos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, decidió por tercera ocasión en cuatro meses suspender la audiencia intermedia y aplazarla un mes, por común acuerdo entre las partes.

Las fiscales federales Mónica Martell Olguín y Teresa Maldonado Rodríguez se retiraron de la sala de audiencias con la postura de que es improcedente concederle a Robles los beneficios del criterio de oportunidad o el procedimiento abreviado, porque se niega a pagar la reparación del daño, que en este caso asciende a más de 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con informes judiciales, las funcionarias fueron inflexibles a negociar con Robles dos aspectos: la reparación y la cancelación de la pena agravante, que en caso de concederla significaría anular la tercera parte de la pena de prisión para la ex secretaria de Estado.

La Auditoría Superior de la Federación también se manifestó inflexible a condonar la reparación del daño.

Robles ha solicitado a la Fiscalía concederle un criterio de oportunidad, que consiste en colaborar con información en las investigaciones, a cambio de que sea retirada la acción penal, y el procedimiento abreviado, figura legal en la que debe declararse culpable a cambio de una pena mínima.

Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, dijo al término de la diligencia de este viernes que la razón por la que no están dispuestos a garantizar la reparación del daño es porque no está contemplado para el delito de ejercicio indebido del servicio público, imputado a la procesada en esta causa penal.

"Allí tenemos el punto de vista nosotros de que resulta improcedente, María del Rosario está vinculada por un delito de omisión de resultado formal, de tal manera que resulta improcedente en este caso; no es que nosotros no queramos, es que por el delito que fue vinculada, resulta improcedente", dijo el litigante.

En la audiencia pasada, el juez Villar Ceballos dio un plazo de 5 días para que la FGR le informara cuándo acudiría a visitar a Robles en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, con el propósito de iniciar las negociaciones de algún beneficio.

Lo que los fiscales informaron al juez es que no iban a concederle ninguna salida anticipada a Robles, razón por la que no visitarían a la ex secretaria de Estado.

En la diligencia de este viernes, las fiscales dijeron al juzgador que no hay interés para que sus superiores jerárquicos acudan al centro penitenciario, pero que estarían atentos a la propuesta de la defensa.

El abogado de Robles afirmó que la FGR incumplió en su obligación para instrumentar el acercamiento con la ex funcionaria, a pesar de su postura en el sentido de no estar en condiciones de llegar a un proceso de negociación para concederle algún beneficio para la terminación anticipada de su proceso.

"Lo que haremos en el transcurso de la próxima semana será presentar una nueva propuesta que será debidamente desglosada de cuál sería l pretensión de la pena y cuál serían los alcances de la misma", dijo Mendieta.