Gana gestión de 5 años en consulta en BC

Mexicali— Diputados de la alianza morenista defendieron la consulta para el periodo del Gobernador electo, Jaime Bonilla, indicaron que se trató de una muestra representativa entre la población y que respetarán lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la duración del mandato.

"Solo se pidió a la ciudadanía una opinión'', señaló la diputada presidenta de la Comisión Especial para la Consulta, en el Congreso local, Miriam Elizabeth Cano Núñez.

En conferencia de prensa, los legisladores anunciaron que en la consulta participaron 53 mil 419 votantes, un 1.89 por ciento del padrón electoral compuesto por 2 millones 816 mil 510 electores. De ese número de votantes, el 84.35 por ciento respaldó un mandato de 5 años.

Descartaron que en el ejercicio se haya utilizado dinero de Morena o recursos públicos, informaron que el gasto total para la consulta fue de 247 mil 451 pesos.

Eva Gricelda Rodríguez aclaró que con esta consulta "no se definió algo''.

"No deja de ser un sondeo de opinión entre la ciudadanía, no se está definiendo algo con esto'', refirió Rodríguez.

La decisión ya no está en el Congreso local, continuó Cano Núñez.

"Será la Suprema Corte quien defina y todos nosotros vamos a acatar lo que se resuelva'', subrayó.

La legisladora también defendió que a pesar de que el Colegio de Abogados Emilio Rabasa se pronunció por una Gubernatura de cinco años en el 2018, consideraron que el organismo es honesto y por ello lo invitaron a participar como garante de la consulta.

Además, indicó, se contó con Gabriel González Mejía, de la Notaría Pública 13, que estuvo por etapas en la contabilización de votos.

Cano Núñez dijo que está satisfecha con los resultados, justificó que si hubo deficiencias fue porque el gasto fue costeado por los legisladores.

"Estamos muy satisfechos porque al final de cuentas recabamos la voluntad de 53 mil 419 personas'', indicó, "si hubo sus aspectos que hay que mejorar, como la tinta endeleble, es nuestra primer consulta''.

"En esta Cuarta Transformación quienes tenemos que ser partícipes es Gobierno y ciudadanía, tenemos que tener responsabilidad de ambas partes'', apuntó, "sí hubiéramos querido tener todas esas garantías, pero comprenderán que fue del costo y gasto de los diputados y diputadas y se hizo un gran esfuerzo''.

Sobre las casillas que no se colocaron, la diputada Rodríguez señaló que no les dieron permiso para instalar todas las mesas de participación, por lo que cambiaron de sitio, y avisaron por redes sociales.

Los patrocinadores de la consulta fueron de los morenistas Víctor Hugo Navarro Gutiérrez; Juan Melendrez Espinoza; Catalino Zavala Márquez; Víctor Manuel Morán Hernández; Carmen Leticia Hernández Carmona; Rosina del Villar Casas; y Eva Gricelda Rodríguez.

Así como de Julia Andrea González Quiroz; Miriam Elizabeth Cano Núñez, Monserrat Caballero Ramírez; Araceli Geraldo Núñez; Juan Manuel Molina García; y María Luisa Villalobos ´Avila.

Los diputados del PT Claudia Agatón Muñiz y Julio César Vázquez Castillo también cooperaron, junto a Luis Moreno Hernández de Transformemos, y Fausto Gallardo García, del PVEM.

Algunos regidores de Mexicali, Tecate, Ensenada y Tijuana también participaron con recursos económicos.