Gana Aguayo demanda a Humberto Moreira

Ciudad de México— El politólogo Sergio Aguayo ganó la demanda que le interpuso en 2016 el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por supuesto daño moral, en el que se le pedía una indemnización de al menos 10 millones de pesos.

El viernes pasado, luego de tres años de juicio, el juez décimo sexto de lo civil de la Ciudad de México notificó el fallo en el que determinó que Moreira, también ex dirigente nacional del PRI, no acreditó su acción.

Humberto Moreira demandó a Sergio Aguayo el 28 de junio de 2016 por una columna que el politólogo publicó en REFORMA en enero de ese año.

"Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana", escribió Aguayo en 2016, cuando Moreira estaba encarcelado en España.

Según el ex Mandatario, lo escrito por Aguayo lesionó sus sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación.

Sergio Aguayo sostiene la hipótesis de que la demanda buscaba intimidarlo y desgastarlo porque en marzo de 2016 comenzó a coordinar, desde El Colegio de México, una investigación sobre los crímenes cometidos por Los Zetas en Allende y Piedras Negras, Coahuila.

En entrevista, Aguayo explicó que, a pesar de que la sentencia es en primera instancia, se siente tranquilo de estar ante terreno jurídico muy sólido.

Sin embargo, lamentó que las demandas por daño moral sean usadas para atacar a voces críticas.

"Me deja la constatación de que los periodistas independientes y críticos en México estamos indefensos ante el poder, porque quienes tienen el poder lo utilizan para hostigarnos, atacarnos, difamarnos o asesinarnos, en algunos casos", reflexionó.

"Y entre ese abanico de recursos que tenían, en los últimos años han incluido la demanda legal que por novedosa nos ha tomado por sorpresa y todavía no logramos diseñar una estrategia para defendernos".

En su caso, por ejemplo, indicó que en el primer año del juicio desembolsó más de 400 mil pesos a pesar de que el despacho de abogados que lo representó tomó el caso pro bono.

Por ello consideró urgente que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos pueda asesorar legalmente a los periodistas que enfrentan alguna demanda de ese tipo.