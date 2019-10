'Gabinete de seguridad actúa con eficiencia'

Ciudad de México— El presidente López Obrador aseguró que el Gabinete de Seguridad actúa de manera responsable y eficiente, pese a operativo fallido en Culiacán, donde se dejó libre a hijo del 'Chapo', Ovidio Guzmán.

"No está de más decir desde ahora que los integrantes del Gabinete de Seguridad han actuado de manera responsable, me siento muy apoyado por ellos", dijo en conferencia mañanera.

"Me siento apoyado, respaldado por la Secretaria de Defensa, de Marina, de Seguridad, están actuando de manera eficiente".

Reiteró que su estrategia de Gobierno no se enfoca en enfrentar la violencia con violencia y que no hay guerra contra el narcotráfico.

"Ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, eso ya se terminó, queremos paz, y la paz es fruto de la justicia, es una nueva estrategia", insistió.

"Nuestros adversarios quisieran que nos fraccionáramos, nos dividiéramos, no es así".

Por su lado, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, admitió una "acción precipitada" al realizar el operativo, que derivó en diversos ataques en calles de Culiacán.

"Esos hechos fueron consecuencia de una acción precipitada. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad, son dos cosas distintas", dijo.

Asimismo, se justificó sobre la primera "versión equivocada" de los hechos al afirmar que fue la primera información con que contaban, pero, indicó, fue corregida.

En la decisión de retirarse del inmueble, dijo, privó una razón "de Estado", que es la salvaguarda de la vida e integridad de quienes no se encontraban entre los "beligerantes".

"Ninguna organización delictiva por más pertrechados que esté es más poderosa que el Estado", apuntó.