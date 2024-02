Futuro viene con una señora que se llama... justicia.- AMLO

Tras prometer que continuarán los programas sociales de la 4T porque van a quedar en la Constitución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en este puerto que será sucedido por "una señora que se llama... justicia".

"No se preocupen, no hay nada que temer, se los digo de manera sincera, estoy contento, estoy tranquilo, porque ya terminó mi ciclo, ya me voy a jubilar", lanzó el Presidente en la antesala del inicio del proceso electoral en el País.

"Pero el futuro, el porvenir viene acompañado de una señora que se llama... justicia, no puedo decir más, estoy contento con eso, porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso", indicó en una unidad deportiva de Zihuatanejo.

Entre los asistentes, algunos gritaron "¡Claudia!", ante la pausa del Mandatario por nombrar a quien lo sucederá.

Dicho eso, el tabasqueño enlistó los beneficios de los programas de su Gobierno en Guerrero y en el resto del País.

De paso, prometió seguridad a este punto turístico, donde varios sectores productivos y del transporte están bajo el yugo del crimen organizado.

De acuerdo con información Municipal, aquí laboran 125 policías, pero el Mandatario anunció un refuerzo de guardias nacionales.

"Pues ya van a haber 500 de la Guardia Nacional para la protección y la seguridad. Primero de ustedes, primero de la gente, pero también este es un centro turístico importante y cuando hay inseguridad se ahuyenta el turismo y esa es una actividad que hay que cuidar", destacó.

"Porque el turismo no solo produce riqueza, sino distribuye la riqueza. Trabajan muchos en los hoteles, el transporte, los taxistas, en fin, el comercio, eso es muy bueno. Hay que cuidarlo, por eso también vamos a dar todo el tiempo a la seguridad, garantizar la seguridad. No de manera fascista porque hay quienes quieren enfrentar la violencia con la violencia y eso no, el mal no se puede enfrentar con el mal. El mal se enfrenta haciendo el bien", manifestó.

AMLO aseguró que antes de que termine su gestión, México tendrá el mejor sistema de salud del mundo y que los maestros y trabajadores de la salud serán basificados.

Incluso prometió escrituras y energía eléctrica para la edificación de una escuela.

Los aplausos llegaron en carretada.

"¡Es un honor, estar con Obrador!", corearon los asistentes.

"Le voy a pedir, seguramente ya está enterado, le voy a pedir a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, que resuelva el problema de la luz en la escuela y que la escuela tenga energía eléctrica es mi compromiso", gritó el Presidente.

En el evento, el Alcalde priista Jorge Sánchez fue de los más aplaudidos.

"Se ve que está haciendo bien su trabajo, no importa del partido que sea, nomás que le cumpla al pueblo, al partido más importante que se llama México", le reconoció López Obrador.