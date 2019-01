'Funcionarios que no publiquen su patrimonio serán despedidos'; tienen hasta mañana

Ciudad de México— Los funcionarios federales tienen hasta mañana para hacer públicas sus declaraciones patrimoniales o deberán dejar su cargo en el Gobierno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario advirtió que los integrantes de su Gabinete tienen hasta el 30 de enero para cumplir con esa instrucción.

El mandatario sostuvo que la instrucción a los funcionarios no es sólo para que cumplan con la presentación, sino que hagan público el listado de sus bienes.

"Hay una fecha límite; 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el Gobierno", sentenció.

"No sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el Gobierno".

Hasta el momento, las secretarias Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, y Josefa González Blanco, de Medio Ambiente, se han negado a hacer pública la información de sus declaraciones patrimonial y de conflicto de interés.

Por su parte, los Secretarios de Educación, Esteban Moctezuma, y de Seguridad, Alfonso Durazo, no hicieron pública su declaración por conflicto de interés.