Funcionarios están obligados a desobedecer: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los funcionarios públicos están obligados a desobedecer órdenes de sus mandos superiores, incluido el titular del Ejecutivo federal, que vayan en contra de la ley.

"Si el presidente pide algo indebido, ilegal, el servidor público tiene que decir 'no'; la Cuarta Transformación significa eso, que haya dignidad para decir no", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

"No lo mismo de siempre, 'sí, sí señor, lo que usted ordene señor', ¿qué hora son?, 'las que usted quiera que sean, señor'; que se vaya eso por un tubo".

López Obrador aludió al caso de adjudicaciones irregulares de contratos de medicamentos durante la gestión de José Narro al frente de la Secretaría de Salud.

El Mandatario federal sugirió a los funcionarios resistir las presiones de sus mandos y, en última instancia, renunciar, a fin de no ser partícipes de actos de corrupción.

"Muchas veces, la mayoría de los casos, la corrupción se da desde arriba, es de arriba hacia abajo, claro que hay complicidad, hay omisión.

"Porque, si se es honesto, si el de arriba dice 'ayuda a tal proveedor', (deben decir) 'pues no puedo', 'no, pero es que lo tienes que ayudar', 'no puedo, porque no es correcto, porque no hay competencia, es ilegal, es influyentismo, y, si me obliga a eso, quiere que haga eso, pues le presento mejor mi renuncia y me voy'", expuso.