Fue en Yautepec reunión de Blanco con narcos

Ciudad de México— El vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, confirmó en conferencia de prensa que la fotografía del gobernador Cuauhtémoc Blanco junto a líderes criminales se tomó en una iglesia del municipio de Yautepec.

De acuerdo con el religioso, la foto fue tomada un 12 de diciembre de 2018 en la iglesia de la Asunción de Yautepec, ubicada a 25 kilómetros de la capital de Morelos.

"Nombran al padre, en palabras de él, él recuerda que en una misa de 12 de diciembre estuvieron presentes, pero no sabía que personajes estaban ahí, más que el gobernador, ese fondo de la Iglesia sí es en Yautepec", apuntó.

Sobre el párroco que ofició aquella misa, Toral Nájera detalló que su nombre es Juan Alvarado, al cual deslindó de responsabilidad sobre la fotografía, en la que aparece el gobernador de Morelos junto a tres líderes de células criminales.

Se trata de Irving Eduardo Solano, alias “El Profe”, líder del Cártel Guerreros Unidos detenido en febrero de 2021, así como Homero Figueroa, alias “La Tripa”, presunto líder del grupo criminal Comando Tlahui.

También aparecer Raymundo Isidro Castro, alias “El Ray”, quien era el líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos y que fue asesinado en octubre de 2019 dentro de prisión.

Por esta fotografía, Blanco ha declarado que no tenía conocimiento de quien eran las personas de la foto.

"Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar '¿oye a qué te dedicas'? Ni me acuerdo", aseveró.