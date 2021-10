Frustran recortes a la cultura y la ciencia

Ciudad de México— La cultura y la ciencia, sectores ampliamente golpeados en lo que va del sexenio por los recortes presupuestales y la desaparición de fideicomisos, todo en nombre de la austeridad de la 4T, habrán de esperar un aliado, ahora sí, en San Lázaro a través de la legislatura que recién ha comenzado.

La saliente, a pesar de las buenas intenciones, dejó pendientes en el camino.

El actor Sergio Mayer, por ejemplo, diputado morenista que presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía, fue incapaz de cumplirle al gremio de detener el decremento inercial de recursos federales para el sector, que además sufrió el acaparamiento del 25 por ciento del gasto por el Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, hecho que la comisión quiso remediar, sin éxito.

“Ahí no se entregan buenas cuentas porque no hubo disposición del Poder Ejecutivo. El Legislativo puede hacer su trabajo, puede hacer mesas, foros, puntos de acuerdo y demás, pero si el Ejecutivo está cerrado y no le sigue, ocurre lo que ha ocurrido aquí, es decir, nada”, juzga Carlos Lara, especialista en gestión cultural.

Ante los efectos de la pandemia, Mayer tampoco pudo pasar un paquete legislativo de apoyos.

En el sector científico, el panorama, igualmente, no fue halagador. Marivel Solís, también morenista, presidió la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde donde vio pasar, por instrucciones del Ejecutivo, la extinción de un centenar de fideicomisos del sector, extirpando valiosos mecanismos de financiamiento a científicos de todo el País.

“Los fideicomisos se extinguieron y las consecuencias negativas las estamos viendo”, lamenta al respecto David Romero, de la red ProCienciaMX.