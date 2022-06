Frustran diputados morenistas dictamen sobre corridas de toros

Ciudad de México.- Por segunda ocasión, diputados de Morena pertenecientes a la Comisión de Bienestar Animal frenaron con su inasistencia la dictaminación de la iniciativa sobre corridas de toros.

Se trata de los morenistas Valeria Cruz, Alicia Medina, Leticia Estrada y Christian Moctezuma, quienes tampoco acudieron a la sesión del 27 de mayo.

"Es una lástima que no haya diputados del partido mayoritario, es una lástima porque no pierde la tauromaquia, pierde la sociedad que a todas luces no han sido escuchadas sus exigencias y está motivación para poder evolucionar; es triste es comportamiento de algunos", dijo Jesús Sesma, presidente de la Comisión.

Adelantó que insistirá en dictaminar el tema de corridas de toros y que se vote en el pleno en el periodo extraordinario que está previsto realizarse el 8 de junio.

La perredista Gabriela Quiroga criticó que, aún cuando el dictamen se modificó para no terminar de tajo con la fiesta brava a petición de Morena, sus legisladores desdeñen el trabajo en comisiones.

La iniciativa de Sesma planteaba originalmente prohibir las corridas por alto grado de maltrato animal. Para no provocar daños económicos a quienes viven de esta actividad, la nueva versión propone implementar medidas para no utilizar banderillas, puntillas, bullas, estoques y demás artefactos.

Quiroga añadió que la renuncia de Morena para destrabar los trabajos legislativos no sólo se da en la Comisión de Bienestar Animal, sino en todas las demás en donde no se discuten temas de su agenda.

"Se está abandonando el trabajo legislativo, lo cual no solo nos deja muy mal parados como Congreso, sino que también hoy vemos que todos los asuntos que son tratados de importancia en el Congreso no requieren el mismo criterio", lamentó.