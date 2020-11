Frente a desastre, 'me juzga mi conciencia, es mi tribunal'

Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que tiene la conciencia tranquila pese a las exigencias de ayuda por parte de damnificados en Tabasco.

"Hay toda una campaña en los medios, los que no nos quieren, que hasta estos periodistas que no nos ven con buenos ojos ya están por irse a Tabasco para hacer reportajes para que la gente nos cuestione o nos critique o nos exija o manifieste que no estamos haciendo nada.

"Están muy desesperados nuestros adversarios, pero tenemos nuestra conciencia tranquila. Yo tengo un tribunal, que es el que me juzga y ese tribunal es mi conciencia. Si no tuviese mi conciencia tranquila, pues no podría yo gobernar al país. No podría yo ni siquiera descansar, no podría yo dormir, entonces tengo mi conciencia tranquila", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que la siguiente etapa en el Estado es seguir con los apoyos directos a las familias y que el último reporte muestra que hay 35 mil viviendas afectadas.

"Esa es un etapa, otra es ayudar a la gente como la primera vez, se dieron 38 mil apoyos, 10 mil pesos a cada familia, 38 mil casas que fueron afectadas por el agua, se entregó ese apoyo en 5 días de manera directa. Ahora, el último reporte es que están afectadas 35 mil viviendas, inundadas pues entonces estamos esperando que pase la emergencia, evacuar, porque todavía ayer de estaba trasladando gente, familias a albergues, para hacer censos casa por casa y entregar de manera directa los apoyos", señaló el Presidente en conferencia.

López Obrador aseguró que también se contempla un plan de bienestar y desarrollo urbano.

"Lo tercero es un plan de desarrollo urbano y el cuarto es bienestar, es un plan integral, estamos en eso, aprovechar para decirle a los paisanos que no están solos y estamos para ayudarlos", agregó.