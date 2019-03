Frenan recortes encuesta de Salud

Ciudad de México— La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, clave para enfocar las políticas en la materia, quedó pendiente por falta de recursos en la pasada Administración.

Y a la fecha, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) busca recursos para su realización.

Juan Rivera, titular del organismo, señaló que el pasado 13 de febrero se tenían que haber presentando los resultados de la encuesta para informar sobre el diagnóstico de salud de los mexicanos.

"Desafortunadamente, no recibimos recursos durante 2017 y en 2018, por los recortes presupuestales que hubo en la Secretaría de Salud, no se consiguió la totalidad. Hubo que recurrir a los estados (...) Sólo 13 aportaron", lamentó.

El experto acudió a la Cámara de Diputados para solicitar que se etiquete una partida y se aseguren los recursos para que el INSP realice la Ensanut.

Planteó además realizar encuestas anuales para diferir el costo y tener el panorama completo al cierre del sexenio.

"Sin necesidad de pedir autorización a quien esté en turno; estarían contribuyendo a que tengamos esa información siempre y segura", apuntó.

"Cada año que hay que hacer una encuesta, como director del Instituto tengo que ir como limosnero a pedirle a la Secretaría de Salud que me apoye".

Rivera busca ahora que la Secretaría de Salud o las entidades que no han aportado recursos se sumen para asegurar la representatividad estatal de todas las variables.

Para realizar la encuesta se requiere un presupuesto de alrededor de 152 millones de pesos.

"Entre (recursos) de la Secretaría de Salud y el Fondo de la Beneficencia Pública obtuvimos alrededor de la mitad. De los estados obtuvimos alrededor de un 25 por ciento. Los recursos significaron un 75 por ciento de lo que originalmente necesitábamos", detalló.

De no conseguir la totalidad de los recursos, variables tan importantes como la medición de lactancia materna, la prevalencia de desnutrición, anemia y vacunación, se presentarán sólo a nivel nacional y no el detalle estatal.

Las variables que tienen que ver con menores de 5 años, que es alrededor de 10 por ciento de la población, son las que están en riesgo.

Para tener información completa, el INSP requiere de unos 35 millones de pesos.

Por lo pronto, indicó Rivera, el plan es que la obtención de datos concluya a finales de 2019 y tener resultados detallados en 2020.

Las entidades que han aportado recursos para la realización de la Ensanut son Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, SLP, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.