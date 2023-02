Frenan reclasificación de ataque con ácido a saxofonista

Oaxaca, México.- La saxofonista María Elena Ríos, atacada con ácido en 2019, informó que la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO) resolvió como improcedente la reclasificación del delito de intento de feminicidio a lesiones, solicitada por Juan Vera Carrizal, imputado como el autor intelectual del ataque.

"El día de hoy se ha confirmado, en estricto apego a la ley, la vinculación a proceso por feminicidio (contra Juan Vera Carrizal)", anunció la música oaxaqueña.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Ríos advirtió que sigue pendiente la resolución de los magistrados del Tribunal a la petición, por medio de amparo, en la que Vera Carrizal solicitó prisión domiciliaria.

"Esto desafortunadamente no ha acabado porque este sistema de justicia le sigue permitiendo a Juan Vera Carrizal seguirse amparando", lamentó.

La sobreviviente urgió a los tribunales capacitarse en materia de género y entender qué es la violencia feminicida.

"Porque no son lesiones, nos intentan matar", expresó.

María Elena Ríos ha cuestionado la actuación de los jueces que han participado en su proceso, como el caso del juez Teódulo Pacheco, a quien ella acusa de estar coludido con su agresor.

La saxofonista denunció que uno de los argumentos del juez para autorizar la prisión domiciliaria a Vera Carrizal fue que el delito no era feminicidio porque ella no murió ese 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca.

"Pareciera que lo único malo que hice fue sobrevivir. Me dijo el juez: 'tú sobreviviste, no se trata de feminicidio'. Aunque la prisión preventiva todavía no terminaba, la justificación del juez es que estoy viva", dijo en entrevista con REFORMA