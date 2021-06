Frenan por tiempo indefinido captura de Cabeza de Vaca

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad Victoria— Un juez federal con sede en Reynosa otorgó la suspensión definitiva que solicitó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión que emitió la FGR en su contra por lavado y delincuencia organizada.

"Se concede la suspensión definitiva que solicitó Francisco García Cabeza de Vaca contra las restantes autoridades responsables, y respecto a la orden de aprehensión girada en su contra", indica la resolución del juzgador.

La suspensión definitiva estará vigente durante todo el tiempo que lleve tramitar el juicio de amparo para determinar la legalidad de la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, y en este caso en particular, para aclarar si todavía tiene o no fuero, es decir, si era suficiente la declaración de procedencia que aprobó la Cámara de Diputados, o se requería el permiso del Congreso estatal.

Al conceder la suspensión definitiva, el juez consideró que "la gravedad de los hechos con apariencia de delito que se le imputen al amparista, no pueden estar por encima de la inmunidad procesal", es decir, que se tiene que aclarar si tenía o no fuero cuando se ordenó la aprehensión, y mientras tanto no se le puede detener.

El trámite del juicio de amparo puede tomar varios meses, pues la sentencia de fondo que dicte el juez será revisable por un tribunal colegiado.

La FGR puede impugnar la suspensión definitiva mediante revisión ante un tribunal colegiado de circuito, que tardará varias semanas para resolver.

La FGR había impugnado la suspensión provisional que el juez concedió el 25 de mayo mediante recurso de queja ante un tribunal colegiado, pero una vez concedida la suspensión definitiva, esa queja queda sin materia.

El juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, determinó también hacer del conocimiento el resolutivo al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno.

"Para los efectos legales a que haya lugar respecto de las quejas que se tuvieron por interpuestas en los proveídos de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y de esta fecha", señala.

Lo anterior, tras la audiencia pública del 7 de junio y dentro del expediente número 669/2021, derivado del juicio de amparo 669/2021-2.

Cabeza de Vaca fue desaforado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril por el presunto fraude fiscal de 6.5 millones de pesos.

Ese mismo día el Congreso de Tamaulipas frenó la declaratoria de procedencia en contra del Mandatario panista.

También en esa fecha un juez federal del Estado de México giró una orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas por lavado y delincuencia organizada.

El gobernador presentó el amparo el 21 de mayo contra la orden de aprehensión que, desde su punto de vista, fue librada sin cumplir con el principal requisito de procedibilidad, haberle retirado plenamente el fuero o la inmunidad procesal.