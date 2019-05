Frenan, otra vez, comparecencia de Urzúa

Ciudad de México— La petición que formuló el PRI para que compareciera el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, fue rechazada por la mayoría de Morena en el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

"En primera instancia se tiene que solicitar información", reviró la diputada morenista Dolores Padierna.

"Si la información es insuficiente entonces se convoca a una mesa de trabajo".

La también morenista senadora Lucy Meza aseguró que su partido no se opone a que Urzúa participe en una reunión de trabajo, pero aclaró que es necesario atender "los procedimientos convenidos".

Los priistas Jorge Carlos Ramírez Marín y Soraya Pérez Munguía plantearon que el Secretario de Hacienda debía no sólo hablar del desabasto en medicamentos, sino del paquete de estímulos fiscales a Petróleos Mexicanos que anunció la semana pasada el Presidente de la República.

Por Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo alegó en vano que una de las facultades que tienen senadores y diputados es la de convocar a los funcionarios públicos a reuniones de trabajo.

El pasado 22 de mayo, Morena en el Senado impidió con su mayoría la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, al no respaldar la petición, mientras que las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD sí suscribieron el exhorto.