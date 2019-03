Frenan ley de Morena que pegó a mineras

Ciudad de México— El Senado frenó el avance de una iniciativa de la bancada morenista que pretendía hacer modificaciones a la Ley Minera y que en noviembre del año pasado causó un desplome de las acciones de cuatro concesionarias de minas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos desecharon hoy la iniciativa de reforma impulsada por la morenista Angélica García Arrieta, quien falleció en diciembre.

Dicha propuesta planteaba facultar a la Secretaría de Economía para cancelar concesiones y declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo.

La iniciativa causó en noviembre que Industrias Peñoles, Grupo México, Minera Autlán y Frisco sufrieran pérdidas en la Bolsa por 56 mil millones de pesos en tres días seguidos.

La propuesta también facultaba al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto social en las áreas objeto de concesiones mineras.

Asimismo, demandaba obligar a los concesionarios a destinar recursos para el "desarrollo humano y sustentable" de las comunidades donde se realizan sus actividades de exploración y explotación, y rendir un informe anual del "impacto social" de su lote minero.

En caso de incumplir en este punto, sugería la iniciativa, se debía cancelar su concesión.

"En materia presupuestaria se encontró que la iniciativa es incompleta, ya que no se define el costo fiscal que implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el impacto de las medidas añadidas", señala el desechamiento de la iniciativa."No se establece un procedimiento preciso para la determinación de 'Zona Inviable de Explotación o en Conflicto por Impacto Social Negativo'; de igual manera, no se especifica si aplica para las existentes o las nuevas concesiones que se asignen a partir de la promulgación de esta Ley. Siendo el caso para todas, incluyendo las existentes, estaríamos ante una violación de derechos constitucionales", advierte.

El dictamen de desechamiento también destaca que la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011 ya establece las especificaciones de protección ambiental para realizar actividades de exploración minera que son de cumplimiento obligatorio.

Agrega que el Servicio Geológico Mexicano no cuenta con especialistas para emitir dictámenes de impacto social.

"Por tanto, no deberían ser ellos quienes estén encargados de realizar dichos estudios, además, no se especifica los tiempos para la ejecución de estos estudios", señala.

Explica que es improcedente exigir recursos para el "desarrollo humano sustentable" de las comunidades debido a que dicha obligación de pago está cubierta a través del impuesto especial que conforma el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.

"Imponer una cantidad adicional duplicaría un objetivo ya previsto en la Legislación", indica el dictamen.

La iniciativa morenista fue desechada y archivada como total y definitivamente concluida.