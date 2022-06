Frenan en Coahuila la caravana migrante

Saltillo— Integrantes de la caravana migrante que al ingresar a México recibieron un pase o salvoconducto del INM atravesaron todo el país hasta llegar a Coahuila, donde desde ayer fueron frenados.

Decenas de migrantes de países como Cuba o Venezuela comenzaron a llegar el sábado a la Central de Autobuses de Saltillo, con miras a continuar su camino hacia Acuña o Piedras Negras, pero la Policía Estatal y supuestos agentes del Instituto Nacional de Migración impidieron su salida.

PUBLICIDAD

Gabriela Mendoza, migrante venezolana, dijo que policías y supuestos agentes la bajaron a ella y su familia del autobús que salía a las 15:00 horas de este domingo hacia Acuña.

"Llegamos a las 2:00 de la mañana. Estábamos esperando el pasaje, llegó Migración y nos bajó del bus", señaló. "Nos dijeron que ese documento no es legal, que no nos sirve para nada, que no podemos avanzar y que en Acuña igual nos estaban rompiendo el documento, eso nos dijeron".

"A nosotros nos dijeron que ese documento nos sirve en todo México y es mentira, aquí estamos y no sirve para nada, no nos dejan salir de aquí".

Los migrantes expresaron que pidieron a una mujer que dijo ser empleada del INM mostrara una identificación, a lo que se negó y luego se retiró.

Pedro Vélez, quien tiene un boleto a Acuña para las 22:00 horas del domingo, duda si debe abordar el autobús, pues otros migrantes han sido devueltos a Saltillo.

"Un compañero me platicó que salió por la mañana para Acuña y a dos horas de aquí de Saltillo, la policía detuvo el bus y los devolvió a todos a esta ciudad".

El venezolano dijo que, con una caravana de 14 mil migrantes en tránsito hacia la frontera norte, el quedarse en una ciudad podría saturarla.

"Somos una gran cantidad, si nos estacionamos y los otros nos alcanzan, se sobresatura la ciudad y eso es peor".

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, firmó el 14 de abril un acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, donde el mandatario mexicano se comprometió a impedir el flujo de migrantes hacia las ciudades fronterizas con Texas.

El Gobierno de Coahuila informó que analizan las acciones a tomar ante la llegada de migrantes a Saltillo.

En un comunicado se afirma que todas las acciones se realizan con apego a los derechos humanos y que, luego de la reunión del Gabinete de Seguridad de este lunes, tomarán una decisión sobre las acciones a tomar con el grupo de migrantes.

Mientras tanto, decenas de migrantes, niños incluidos, acamparon en la Central de Autobuses de Saltillo en espera de poder continuar su camino hacia el norte.