Frenan el autoabasto y amaga con cárcel

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó ayer a las empresas que operan con esquemas autoabasto de energía eléctrica a que acepten un acuerdo con el Gobierno, se apeguen a las nuevas reglas del sector y no se expongan a un juicio de carácter penal.

Desde Palacio Nacional, advirtió que, tras la resolución de la Corte, que declaró constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), no permitirá que sigan operando esquemas fraudulentos.

“Ya hay un marco legal, entonces no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, que son no muchas, las más importantes deben de ser 10, 20, claro que dan el servicio a 70 mil, pero son 20, la mayoría extranjeras”, dijo.

“Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sea las demandas penales, lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo. Estoy terminando de hacer el análisis de quiénes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución”.

El Mandatario sugirió a los empresarios realizar consultas con sus despachos jurídicos, para que conozcan los alcances de la Ley y actúen en consecuencia.

“Ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal, ilegal”, sostuvo.

Aunque no ofreció detalles, adelantó que habrá un proceso de transición para negociar, que instalará instalar una mesa de diálogo en dos semanas y que, sin afectar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscará acuerdos con las empresas.

“Vamos a buscar un proceso de transición donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se proteja a la CFE y al mismo tiempo se les den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley. Entonces, vamos a llevar a cabo este acuerdo”, expresó.

El Presidente se congratuló de la decisión tomada por cuatro de 11 ministros, para impedir que la LIE fuera declarada inconstitucional.

En su interpretación, el fallo de la Corte dejó en claro que no son legales los esquemas de autoabasto como los utilizados por la empresa española Iberdrola.

“Declara ilegal el autoabasto. Ya todo esto que hicieron de una simulación de que Iberdrola produce energía, pero al mismo tiempo forma una sociedad y tiene sus clientes, pues ya no puede hacerlo”, sostuvo.