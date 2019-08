Frenan captura de excolaborador de Rosario Robles

Ciudad de México— Un juez federal suspendió provisionalmente cualquier posible orden de aprehensión librada en los últimos días contra Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, siempre y cuando derive de un delito sin prisión preventiva oficiosa.

Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Décimo Tercero de Amparo Penal en la Ciudad de México, le fijó el pago de una garantía de 15 mil pesos para que continúe vigente esta protección judicial, señalan los acuerdos publicados en lista.

Jefe de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social y de la SEDATU con Robles, Sosamontes es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por dos contratos adjudicados a Radio y Televisión de Hidalgo y que derivaron en presuntos desvíos por más de 954 millones de pesos.

En su acuerdo, el juzgador aclara a Sosamontes que en caso de existir en su contra un mandato de captura por un delito previsto en el artículo 19 constitucional, es decir, con prisión preventiva oficiosa, esta suspensión provisional no podrá evitar la privación de su libertad y quedará a disposición del juzgado de amparo en el penal que sea recluido.

Sosamontes también pidió el amparo contra cualquier orden de comparecencia o citación para atender la imputación y, aunque el juez también le dio la suspensión, ésta no impide que atienda una eventual comparecencia. De hecho, señala que de ser el caso deberá quedar a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento.

"Esta medida no surtirá efecto legal alguno, si el peticionario es sorprendido en la comisión de delito flagrante, o si los actos reclamados fueron emitidos por autoridades distintas a las señaladas o posterior a su concesión", precisa el juez Chávez Hernández.

El impartidor de justicia giró oficios a la FGR y a diversos juzgados federales para que, en un término de 48 horas, le informen si existe o no una orden de aprehensión contra el ex colaborador de Robles, hoy presa en el Penal de Santa Martha Acatitla.

También acordó celebrar el próximo 22 de agosto, ya con los informes recibidos, la audiencia incidental en la que determinará si concede la suspensión definitiva, medida que puede otorgar a Sosamontes sólo en caso de confirmarse la existencia de una orden de aprehensión.

Chávez Hernández apercibió tanto a la FGR como a los jueces federales diversos que, en caso de no informar si existe o no el mandato de captura, les impondrá una multa y dará por cierta la existencia de la orden de aprehensión.

Por ahora, el juez tiene programada para el 27 de septiembre la audiencia constitucional, el último requisito que debe cumplirse para que pueda dictar una sentencia definitiva de amparo.