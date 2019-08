Frenan acciones contra operador de Robles

Ciudad de México.- Un juez federal prohibió temporalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) judicializar o solicitar una orden de aprehensión contra Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Sedatu y de la desaparecida Sedesol, por la misma imputación que ayer se hizo a Rosario Robles por la Estafa Maestra, por un presunto un daño al erario de más de 5 mil millones de pesos.



Felipe Sifuentes Servín, Juez Tercero de Distrito de Chiapas, con sede en Tapachula, otorgó desde el 19 de julio pasado a Zebadúa la suspensión provisional contra cualquier intento de imputarle en los tribunales los hechos de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018.



"Se concede la suspensión provisional para el efecto de no judicializar la carpeta de investigación y se mantengan las cosas en el estado que guardan", acordó el juez, medida que estará vigente por lo menos hasta que se defina si le conceden o no la suspensión definitiva.



Este amparo fue presentado por el ex funcionario el mismo 19 de julio, exactamente seis días antes de que la FGR solicitara al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur la audiencia inicial para imputarle a Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público, dentro de la misma carpeta de investigación.



Zebadúa reclamó en su amparo la omisión de la FGR de citarlo a declarar en calidad de inculpado o imputado en dicha carpeta de investigación, la omisión de darle acceso a la misma, y la posible confiscación de bienes.



También pidió el amparo contra la omisión del Congreso de la Unión al aprobar el Código Nacional de Procedimientos Penales sin contener una norma que imponga al Ministerio Público la obligación forzosa de notificar al sospechoso de cualquier imputación formulada en su contra.



La audiencia incidental, en la cual el juez Sifuentes debe definir si suspende indefinidamente la judialización de esta indagatoria, originalmente estaba programada para el 26 de julio, sin embargo, en tres ocasiones ha sido diferida y por ahora la última fecha fijada por el juez es el próximo 16 de agosto.



Cabe decir que la FGR expuso ayer en la audiencia de Robles que cuenta con otras carpetas de investigación contra Zebadúa y anticipó que algunas de ellas están próximas a ser judicializadas.