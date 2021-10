Frenamos gasolinazos con subsidios: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Administración ha logrado frenar los gasolinazos gracias a la aplicación de un subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

"Llevamos ya tres años sin aumentos de impuestos en términos reales, tres años sin gasolinazos. Y lo voy a decir, aunque no le gusta a la tecnocracia, porque les produce salpullido la palabra, porque engañaron mucho con eso de que era muy malo el subsidio. Pues la palabra es subsidio", aseveró.

"Ahora, como está aumentando el precio del petróleo crudo y no queremos que aumente el precio de la gasolina, estamos bajando el IEPS, ya se cobra sólo el 10 por ciento de lo que debe de cobrarse para que no se refleje el IEPS en el aumento al precio de la gasolina".

El mandatario consideró que, gracias a esa estrategia, el precio de la gasolina se ha mantenido rondando los 20 pesos por litro durante los casi tres años de su Gobierno.

"Es muy sencillo. Cuando entró el Presidente Peña, para no irnos más atrás, el litro de gasolina costaba 10 pesos y cuando terminó el Presidente Peña lo dejó en 20", dijo.

"Nosotros lo agarramos en 20 y está en 20 en términos reales y ya llevamos tres años; claro, tenemos que destinar un estímulo".

López Obrador hizo un llamado a los expendedores de gasolina para que mantengan los precios estables y no se aprovechen del subsidio al IEPS que debiera beneficiar al consumidor final.

"Aprovecho para pedirles a los gasolineros que si pagan menos de impuesto es para que mantengan el precio, que no se queden ellos con este subsidio, sino que se le traslade al consumidor", expresó.

"Lo está haciendo la mayoría, y hay que reconocerlo, porque, si no, no podríamos nosotros mantener la estabilidad en los precios, porque un mecanismo para que no aumente el precio de las gasolinas es el control del IEPS".