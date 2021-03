Frena INE 'mayoría artificial' en la Cámara

Ciudad de México— Con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para frenar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados en la próxima Legislatura.

Entre acusaciones de Morena de que la nueva regla está dedicada a ellos y se viola la Constitución, los consejeros argumentaron que simplemente están cumpliendo con la ley, que establece que ningún partido debe tener más del 8 por ciento de sobrerrepresentación.

"No estamos estableciendo reglas a los partidos políticos, no se equivoquen, estas reglas son para nosotros (para asignar los espacios plurinominales), no para los partidos y coaliciones", advirtió el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En esta elección, para asignar las diputaciones plurinominales, el INE verificará la afiliación de los candidatos y serán contabilizados al partido en el que militan, y en caso de no estar afiliados, se asignarán al instituto político de la coalición para el cual compitieron.

El consejero Ciro Murayama reconoció que el INE cometió un error en 2015, cuando la alianza PRI-PVEM tuvo sobrerrepresentación, y en 2018 cuando Morena-PT-PES lograron más diputaciones de las merecidas.

"Estamos haciendo una severa autocrítica asumiendo que en el 2015 y 2018 no dimensionamos hasta donde se podía alterar la representación popular por la vía de la sobrerrepresentación afectando el sentido de los votos depositados en las urnas y creando mayorías y minorías artificiales.

"Nos equivocamos, sí, una vez no frenando la representación de unos y otra vez no limitando la de otros, son errores sin sesgo ni favoritismo, pero error; ahora sería grave permitir que ocurra de nuevo. Que cerremos los ojos ante la evidencia", apuntó.

Ante el reclamo de los representantes de Morena y PT sobre aprobar los lineamientos dos días antes del registro de los diputados, los consejeros aseguraron que no impacta, pues la regla es para aplicarse hasta agosto.

Incluso, acotó Murayama, en el calendario del INE la fecha para discutir el tema era el 31 de marzo.

"Así que nadie se diga sorprendido para querer sorprender a otros, los demócratas pueden estar tranquilos, el INE con este acuerdo hoy refrenda su autonomía", dijo.

Algunos consejeros que defendieron el acuerdo argumentaron que no podían caer en la simulación y permitir trampas para que los partidos crearan mayorías artificiales en la Cámara.

Incluso, algunos de ellos retomaron la demanda de ahora morenistas que en 2015 exigían al INE no permitir la sobrerrepresentación.

"El acuerdo que se propone es fundamentalmente la concreción de mandatos, de un mandato constitucional y de formas legales de aplicarlo que ni se modifican, ni se modulan, ni se niegan, simplemente se anuncia cómo se cumplirán con esas obligaciones que la ley impone a este instituto.

"Hay que hacerse cargo de los hechos. La autoridad no está obligada a avalar ninguna simulación. En este caso, el impacto de esta simulación no es otra cosa que deformar la representación nacional y degradar la integridad electoral", apuntó el consejero Uuc-kib Espadas.

Los integrantes del Consejo General aclararon que si bien en una coalición los candidatos de un partido pueden jugar bajo las siglas de otro, a la hora de la distribución de diputaciones plurinominales deben contabilizarse al instituto que corresponden, para que la conformación de la Cámara de Diputados sea la más real a la votación de los ciudadanos.

El consejero Martín Faz argumentó que están cumpliendo con resoluciones del propio Tribunal Electoral de cuidar que la asignación de diputaciones por representación proporcional se ajuste a los parámetros constitucionales para evitar la sobrerrepresentación de los órganos legislativos.

"No se añade requisito alguno para la libre postulación de candidaturas de los partidos políticos que decidan coaligarse, no restringe el derecho a la libertad de afiliación ni se entromete en el derecho parlamentario de que los diputados y diputadas electas puedan pertenecer a la fracción parlamentaria que decida", aclaró.