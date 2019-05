Frena INE mañanera en redes por elecciones

Ciudad de México— La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados con elección tendrá alcance nacional.

La resolución establece que el Gobierno federal no podrá difundir en ninguna de sus plataformas dicho encuentro con la prensa, lo que incluye su canal de YouTube, Facebook, Twitter y demás aplicaciones por internet.

"No conozco una forma en la que puedes difundir en una parte del País y en otra no en internet, pero precisamente el Gobierno federal tendrá que tomar las medidas necesarias para garantizar la prohibición en las entidades con elección.

"Todas las redes o plataformas administradas por el Gobierno federal se le está ordenando que se suspenda la difusión hasta el domingo que es la jornada electoral. No conozco ningún mecanismo en el que pueda diferenciarlo, la prohibición es muy clara", afirmó la consejera electoral Pamela San Martín.

La prohibición para difundir o retransmitir la mañanera es obligatoria para todas las concesionarias de radio y televisión, tanto públicas como privadas; el sistema que las rige les permite bloquear la señal de Cepropie en los estados que decidan.

San Martín aclaró que la decisión obliga también a los concesionarios de todo el País a transmitir los promocionales de los partidos políticos en los horarios establecidos por el INE, por lo que esa medida

sí es nacional.

Debido a que la queja del PAN, de la que surgió esta suspensión, además acusaba al Presidente de promoción personalizada --prohibida en la ley--, la Comisión lo declaró improcedente, pero determinó dar parte al Tribunal Electoral federal, por lo que su Sala Especializada deberá pronunciarse de fondo sobre la propaganda gubernamental en su conjunto.

"Le corresponde a la Sala Especializada, pero en la Comisión se plantaron dilemas y consideramos que tendrán ser resueltos al momento de resolver el fondo", indicó San Martín.

Esto, consideró, porque tendrá que haber antecedentes de cómo deberá operar el nuevo modelo de comunicación del Gobierno en elecciones locales o federales.