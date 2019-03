Frena CNTE también discusión en Senado

Ciudad de México— Con el bloqueo de accesos, la CNTE frenó en el Senado la sesión de comisiones en la que se discutiría la reforma educativa, tal y como ocurrió esta mañana también en San Lázaro.

El Secretario de Servicios Administrativos del Senado, Mauricio Farah, confirmó que en esa sede ya no van a sesionar los legisladores.

Tras una negociación, miembros de la CNTE permitieron la salida de los diputados que ya estaban en la Torre de Comisiones y de los trabajadores del Senado, por la puerta ubicada en la esquina de Reforma y París.

Para ello, los maestros condicionaron que nadie pueda entrar al recinto legislativo, a fin de garantizar que las Comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales no sesionen para aprobar el dictamen de reforma educativa.

Por las protestas, algunos diputados se concentraron en un hotel cercano, a donde también llegaron integrantes del magisterio.

"No que no, sí que sí, ya actúan como el PRI", gritaron los docentes.