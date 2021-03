Frena a Banco del Bienestar falta de cajeros

Especial / Agencia Reforma

Ciudad de México— Las Choapas, Veracruz.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que existe un retraso en la conclusión y puesta en operación de las nuevas sucursales del Banco del Bienestar, debido a la falta de cajeros automáticos para equiparlas.

Al encabezar la ceremonia de inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional, el Mandatario informó que, de acuerdo con los reportes que le entregó el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, no hay suficiente disponibilidad de los dispensadores, por lo que no se cumplirá con la meta programada para inaugurar mil sucursales en el mes de junio.

"Estamos construyendo 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, también con el apoyo de los ingenieros militares. En junio vamos a inaugurar ya mil en distintos pueblos del País, un poco menos, como 880, porque me ha informado el General Secretario que se están consiguiendo cajeros", dijo frente al titular de Sedena.

"Porque son tantos los cajeros que no hay en el mercado los equipos que se requieren, es un poco lo que sucede con los enseres, para apoyo a damnificados, todos los refrigeradores, las estufas, los colchones que se producen en México se han adquirido y no hay más capacidad de producción de las plantas".

En ese marco, el Jefe del Ejecutivo reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por cumplir con sus obligaciones constitucionales para salvaguardar la soberanía, pero también colaborar en la seguridad nacional, la seguridad pública, la atención en casos de desastre y el desarrollo del País.

Recordó que los ingenieros militares construyen actualmente el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Santa Lucía, luego de que se canceló la construcción de la terminal aérea en Texcoco que -afirmó- pudo costar a los ciudadanos hasta 600 mil millones de pesos.

"De modo que los 300 mil millones estimados para el aeropuerto pudieron haber sido 500 mil o 600 mil, pero hablemos de lo que tenían estimado, 300 mil millones para concluir esa obra en el 2025, nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto", aseveró.

López Obrador destacó también la labor de los soldados y marinos en los estados de Coahuila y Nuevo León, donde actualmente se registran incendios forestales.

"Están cumpliendo no solo con su deber de defender la soberanía, de garantizar la seguridad interior, de ayudarnos para garantizar la seguridad pública, de entrar en acción con los planes Marina, con el plan DNIII cuando se requiere.

"Como ahora, que están los incendios en Coahuila, en Nuevo León, allá están marinos, allá están los soldados, apagando incendios", señaló.

Al hablar sobre las instalaciones que inauguró -y en las que realizó un recorrido- el político tabasqueño destacó que, gracias a la labor de los ingenieros militares, la obra no sobrepasó los 25 millones de pesos.

"Porque se manejó el presupuesto con honradez, nada más pensemos si este cuartel se hubiese entregado a una empresa constructora y si además esa empresa constructora estuviese vinculada a políticos, a autoridades, de las que piden moches o sobornos ¿cuánto hubiese costado? 75 o 100 millones de pesos", advirtió.

"Pero no solo eso, no se hubiese terminado en seis meses, que fue lo que calculo llevó construir este cuartel. Se hubiese quedado inconcluso porque el constructor 'nylon' hubiese alegado que no alcanzaba el dinero y que quería ampliación y más ampliación y eran muy buenos para litigar, tenían más abogados que ingenieros".

Las vacunas

Por otro lado, el Presidente celebró el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Estados Unidos para la entrega de vacunas de AstraZeneca para prevención de Covid-19.

"Ya tenemos adquirida, compradas, todas las vacunas, de todas las marcas. Hemos contado con el apoyo de las farmacéuticas del mundo, nos han apoyado también porque se quiere y se respeta a México en todo el mundo", sostuvo.

"Nos han apoyado gobiernos del extranjero, nos ha apoyado el Gobierno de Rusia, el Gobierno de la India, el Gobierno de China y mañana se va a materializar un apoyo del Gobierno de Estados Unidos", expresó.

Según dijo, el País tendrá garantizado el abasto del biológico, a través de contratos con países y farmacéuticas.

De acuerdo con sus cálculos, la totalidad de los adultos mayores quedarán inmunizados antes de concluya el mes de abril y, en el caso concreto de Veracruz, tanto los ancianos como los maestros, tendrán acceso a la vacuna en un periodo máximo de mes y medio.