Fractura en el PRD da ventaja a Morena en el Congreso

Ciudad de México— Nueve diputados del PRD, entre los que se encuentran Mauricio Toledo y Ricardo Gallardo, su coordinador, anunciaron su renuncia al partido y a la bancada.

Los legisladores dijeron que dejaron el sol azteca para poder votar libremente a favor de iniciativas impulsadas por Morena, aunque descartaron sumarse al grupo parlamentario.

Con ello, el bloque mayoritario lograría sumar 335 votos y amarrar la mayoría calificada para las reformas constitucionales que promueva Morena sin que tenga que depender de negociaciones con PAN o PRI.

A nombre de los nueve diputados, Gallardo indicó que con sus renuncias buscan tener libertad para poder votar de acuerdo con sus convicciones y no a partir de la línea política dictada por el partido.

"En lo colectivo, más compañeros se suman a tratar de votar libremente y no tener una línea política", dijo.

El ex coordinador parlamentario del PRD acusó al sol azteca de haberse desviado de sus ideales y de no apoyar iniciativas que han sido demandas de la izquierda sólo porque son presentadas por Morena, como la consulta popular.

"Creo que el partido está confundido y no encuentra la puerta para salir. Un día votamos con ideales de derecha y, cuando nos acordamos, con ideales de izquierda", señaló.

Los legisladores indicaron que conformarán un bloque de diputados independientes que será coordinado por Gallardo.

Entre los nueve diputados que renunciaron se encuentran cuatro de ADN: Ricardo Gallardo, Carlos Torres Piña, Emmanuel Reyes Carmona y Luz Estefanía Rosas Martínez.

Además, Héctor Serrano Cortés y Mauricio Toledo, de la corriente Vanguardia Progresista; Raymundo García Gutiérrez de Democracia Social; Lilia Villafuerte, de Galileos, y Javier Salinas, de Los Chuchos.

Con ello, la bancada del PRD queda con 10 integrantes luego que en días pasados también renunció Teófilo García Corpus para sumarse a Morena.

La carta de renuncia que Gallardo envió ayer a la dirigencia nacional del PRD fue difundida por Morena minutos antes de que los perredistas convocaran a la conferencia en la que anunciaron su salida de ese partido.