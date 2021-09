Fractura al PAN visita de líder de ultraderecha española

Ciudad de México— La recepción que senadores panistas dieron al presidente del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, provocó un caudal de críticas y el abierto rechazo de un sector del PAN.

El secretario general del PAN en funciones de presidente, Héctor Larios, deslindó al blanquiazul de ese encuentro.

"El día de hoy un grupo plural de senadores, mayoritariamente del PAN se reunieron para suscribir la carta Madrid, a favor de la democracia, libertad y vs populismos, el PAN no comparte con VOX sus propuestas que violentan Derechos Humanos", manifestó Larios, quien se encuentra al frente del partido ante la licencia solicitada por Marko Cortés.

El senador Gustavo Madero criticó esa reunión cuando el partido "requiere ser una alternativa democrática".

"Lamento el corrimiento del partido @AccionNacional y de mi GPPAN @SenadoresdelPAN a la derecha cuando más requerimos ser una alternativa democrática comprometida con los derechos humanos, económicos, políticos y sociales para cerrar brechas de desigualdad y la exclusión", manifestó.

"Yo, con VOX... ni a la esquina", expresó la senadora panista Xóchitl Gálvez.

El panista Roberto Gil señaló que los principios del blanquiazul no se identificaban con los de Vox.

"No encuentro un solo renglón en los principios de doctrina que identifique al PAN con VOX. Imitar o importar estrategias de polarización nada más refleja un vacío crónico de identidad. O, por lo menos, una carencia absoluta de creatividad", apuntó.

El diputado federal Elías Lixa advirtió que los extremos alejan para ser una alternativa.

"Como panista, me desentiendo de las proximidades con VOX, ni es lo que somos, ni lo que aspiramos a ser", expresó.

"Personalmente creo que los extremos alejan para ser alternativa ante la polarización que vivimos. Desde el respeto a la pluralidad al interior del PAN, no comparto esa visión".

Su posicionamiento fue suscrito por otros integrantes del PAN como Felipe Rodríguez Salazar, consejero nacional; el senador Raúl Paz y Adrián García, consejero estatal.

Senadores del PAN se reunieron con el presidente del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, para suscribir la "Carta Madrid", un documento que califica al comunismo como un peligro para el desarrollo y la prosperidad de las naciones.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, se vio obligado a deslindar a su partido de la reunión con el líder del partido Vox, y reconoció que la firma de la carta fue a título personal porque cree en los valores que la carta dice defender.

"Esto no supone ultraderechismo, no está suponiendo la alianza del PAN con nadie, por supuesto que esta carta la pusimos a consideración del grupo para suscribir, por eso acudieron algunos de ellos.

"Lo que dice en síntesis es la libre empresa, la libertad, el estado de Derecho, e impedir que avance una corriente que atenten contra eso y tampoco se está diciendo que en México exista eso, por supuesto que no tiene nada que ver con el partido, es un asunto a título personal", justificó Rementería.

En su opinión, el documento es una alianza entre México y España para la defensa de la libertad, de la democracia y de la propiedad privada.

...Y afirma Rementería que fue a título personal

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, deslindó a su partido y a su bancada de la reunión que este jueves sostuvieron algunos legisladores con el presidente del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.

En conferencia, luego de que integrantes de su grupo parlamentario criticaron el encuentro y la suscripción de una carta que plantea como un riesgo el avance del comunismo, el líder de los senadores panistas aseguró que la firma del documento fue a título personal.

"Absolutamente quiero reiterar con claridad que aquí no tiene que ver el PAN, porque además no somos nosotros el vehículo, no lo somos, lo seremos ni lo pretendemos ser jamás, esto fue estrictamente a título personal de cada uno que lo hicimos, porque creemos en esto que está contemplado, nada más", señaló.

Rementería afirmó que la suscripción de la carta no significa una alianza con alguna agrupación política, ya que lo único que se comprometió fue trabajar conjuntamente en la defensa de valores como el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, los cuales garantizan el buen funcionamiento de las sociedades.

"No supone ningún ultraderechismo, nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con esos, no está suponiendo la alianza del PAN con nadie", sostuvo.

El panista dijo que la firma de alrededor de 15 senadores panistas tampoco supone que estén considerando al actual Gobierno federal como un régimen totalitario o comunista.

"Tampoco se está diciendo que en México exista, lo que estamos diciendo es que en un futuro pueda llegar a tener esa amenaza, nada más eso, por supuesto que no tiene nada que ver con el partido, es un asunto a título personal", reiteró.

Negó que alguien le "vendiera" la idea de reunirse con Abascal, ya que el encuentro se dio porque él cree en lo que propone la carta y en la necesidad de hacer sinergias con quienes lo defienden en México y en otras partes del mundo.

Aunque el documento señala que éste es impulsado por la Fundación Disenso, que lidera Abascal, Rementería dijo que los valores que se comprometieron a defender no tienen dueño, y como muestra de ello, subrayó que muchos de los firmantes pertenecen a diferentes corrientes y pensamientos políticos.

Reconoció que la reunión generó molestia e inconformidades al interior de la bancada, de ahí que tuvo que dar una explicación pública.

"Yo no me siento engañado, yo sé lo que firmé y lo que firmamos muchos, porque son cosas en las que creo", insistió.

Cuestionado sobre el encuentro, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que prefería no meterse en esos temas.

"No conozco la declaración, no quiero ser evasivo, pero si así fue, que con su pan se lo coma", señaló.