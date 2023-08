Fracasa llamado de unidad en Morena

Ciudad de México.- En lugar de lograr su objetivo, el llamado de unidad entre legisladores morenistas ratificó la división existente en la competencia por la candidatura presidencial.

Tras las acusaciones de que Claudia Sheinbaum ha usado los programas sociales y que se ha beneficiado de estructuras partidistas, el grupo de legisladores que apoya a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México presionó al resto de diputados y senadores para emitir un compromiso de unidad.

Mientras los grupos del PVEM y PT se sumaron casi en su totalidad, los diputados y senadores de Morena evidenciaron nuevamente que sus diferencias se mantienen.

De 200 diputados de Morena, 106 firmaron el llamado a la unidad.

Diputados que operan con Marcelo Ebrard no dieron su aval al documento.

Algunos legisladores que están con Adán Augusto López firmaron, como el coordinador y el vicecoordinador, Ignacio Mier y Leonel Godoy, pero otros no lo hicieron, entre ellos Andrea Chávez, Julieta Ramírez y Sergio Gutiérrez Luna.

Tampoco firmaron diputados del PVEM que apoyan a Ebrard, como Juan Carlos Natale y Javier López Casarín.

En tanto, de 59 senadores morenistas, solo 34 firmaron, la mayoría los que apoyan a Claudia Sheinbaum.

Igualmente, senadores que apoyan a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal y Adán Augusto López tampoco se sumaron al exhorto de unidad que promovió el senador César Cravioto.

"Las y los legisladores del movimiento, más allá de nuestras afinidades con alguna o algún compañero que está en la contienda interna, tenemos la responsabilidad mayúscula de abonar a la unidad.

"No nos equivoquemos en este momento crucial. El respaldo al movimiento, al presidente y al proyecto de nación es amplio, es sólido y sobre todo es de la gran mayoría del pueblo de México; la consolidación de la 4T se logrará con unidad y respeto", señala la carta que circuló entre los legisladores.

"Estamos convencidos de que todas y todos mantendremos la unidad en estos importantes momentos, abonando así a la continuidad y al crecimiento de la 4T en todos los rincones de México", agrega el texto.

El pronunciamiento finaliza con la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador de "no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México".

Sin embargo, se retiró la última frase que molestó a varios legisladores y que fue tomado como una amenaza, que decía:

"De no ser así, que el pueblo nos lo demande".