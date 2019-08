Fracasa estrategia contra violencia en Guanajuato

Ciudad de México— La estrategia para contener la violencia ha fracasado en Guanajuato, entidad con el mayor número de ejecuciones en lo que va del año.

A pesar del operativo "Golpe de Timón", lanzado en marzo para combatir a las organizaciones criminales, el estado del Bajío concentra mil 472 ejecuciones, un promedio de siete por día.

Le siguen Chihuahua, con 760; Jalisco, con 678; Michoacán, con 633, y Veracruz, con 563, de acuerdo con el Ejecutómetro de Grupo Reforma.

De enero a julio, en Guanajuato fueron asesinados mil 297 hombres, 122 mujeres y 53 no especificados.

En enero hubo 186 víctimas; en febrero, 231; en marzo, 235; en abril y mayo, 215; en junio, 204, y en julio, 186.

Los municipios con el mayor número de ejecuciones son Salamanca, Irapuato, León, Silao y Celaya.

Además, en lo que va del año han sido asesinados 24 policías en la entidad.

El caso más reciente es el de dos policías municipales de San Miguel de Allende, que murieron en un enfrentamiento el 23 de julio. Unos días antes, un policía de Acámbaro fue asesinado a balazos junto a su hija.

A principios de marzo, el Gobierno de Guanajuato lanzó -en conjunto con fuerzas federales- el operativo "Golpe de Timón", para intervenir en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Municipio de Villagrán, identificado como sede del cártel del mismo nombre, el cual es encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro".

Desde entonces, las autoridades han realizado una serie de acciones en contra de esta organización criminal, pero las ejecuciones no han bajado.

Una de las primeras fue la detención de Angélica "N", cuñada de Yépez y considerada operadora financiera del Cártel Santa Rosa de Lima, junto con su esposo Javier "N", policía federal en activo, pero ambos quedaron en libertad unos días después.

El 9 de marzo fue cateada una vivienda de la suegra de Yépez, en el Fraccionamiento Álamo Country Club, en Celaya, donde fueron encontrados sobres de nómina con sellos del Cártel, drogas y fotografías del líder huachicolero.

Unos días después fueron vinculados a proceso cuatro integrantes del grupo delictivo, y posteriormente fue aprehendido Agustín Medina Soto, "El Agus", presunto operador del Cártel.

En abril, otro presunto líder, identificado como Eliseo N.,"El Titi", fue detenido junto con dos cómplices.

En este mismo mes, la agrupación dejó en Celaya una manta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que advierte que continuará la violencia en Guanajuato si no retira a marinos y militares que mantienen vigente el operativo "Golpe de Timón".

En mayo, más de un centenar de habitantes de Santa Rosa, presuntamente movilizados por "El Marro", protestaron en el evento de colocación de la primera de piedra del Instituto de Formación de Seguridad Pública en esta localidad.

En junio, un presunto líder del Cártel, identificado como Giovani N., "El Gio", murió en un enfrentamiento con agentes ministeriales en Celaya.

Apenas el pasado 11 de julio un grupo de personas bloqueó durante varias horas la Autopista Salamanca-Celaya, a la altura de Santa Rosa de Lima, luego de que autoridades abatieron a un civil armado y detuvieron a otro.