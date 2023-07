Fox no me representa, dice Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- El expresidente Vicente Fox no me representa, trabajé en su Gabinete y tiene mucho tiempo que no lo veo, aseguró la aspirante presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez.

Luego del tuit antisemita del exmandatario contra la morenista Claudia Sheinbaum, la senadora condenó el hecho y se desmarcó del guanajuatense.

“Lo voy a condenar públicamente, trátese de quien se trate. Creo que no estamos para ese tipo de declaraciones, de descalificaciones de nadie por su origen religioso, su origen cultural, estamos para sumar todos”, dijo en Oaxaca tras la ponencia “Derecho de réplica”.

“Entonces, yo le digo al expresidente Vicente Fox: él no me representa, él me invitó al Gabinete, cumplí en el Gabinete y hasta ahí. Es más, tiene harto rato que ni lo veo”.

Por otro lado, indicó que no tuvo un encuentro con la dirigencia del PRI en Oaxaca por respeto a Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, quienes también compiten por la candidatura presidencial de la oposición.

“Mis encuentros son más con sociedad civil, pero han habido priistas que se han acercado a mí durante esta gira, que me han manifestado su simpatía”, comentó.

“Una vez que se defina quién coordina el Frente Amplio por México, seguramente nos sumaremos todos”.