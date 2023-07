'Florecen' plaguicidas ilegales en México; valen 300 mdd

Ciudad de México.- El valor de los plaguicidas ilegales rebasó los 300 millones de dólares, al sumar 100 millones entre 2020 y 2022, de acuerdo con datos de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFA).

Para Luis Eduardo González, presidente del organismo, a partir de la restricción al glifosato, que es de los herbicidas más conocidos y de menor costo para el control de plagas, serán los productores de menor tamaño quienes queden más susceptibles al empleo de sustancias ilegales.

"Estamos golpeando al agricultor tecnificado, al que está buscando mejores herramientas, al pequeño campesino que ha usado herbicidas porque no tiene acceso a un tractor o un arado, que ni siquiera puede pagar alimento para una yunta", alertó.

Dijo que mientras los productores de mayor tamaño podrán seguir comprando glifosato fuera del país, eludiendo el pago de impuestos, los pequeños no cuentan con una política pública que los apoye con algo más que fertilizantes.

Los productores de Estados como Michoacán, Puebla, Estado de México, Guanajuato y Sinaloa serán las más vulnerables a acceder al mercado irregular, según la UMFFA.

Para el organismo, el crecimiento del valor del mercado de plaguicidas irregulares refleja la desatención del Gobierno para supervisar y regular los productos que se emplean en el campo, pues si bien es compleja la regulación para la producción de pesticidas, agroquímicos y herbicidas, a cargo de organismos como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las medidas no se aplican.

"Es un tema de omisión de aplicación de la ley. Es casi a propósito, es como decir 'no tengo dinero para hacer inspecciones, por lo tanto no las hago'; además, como el procedimiento para un decomiso puede ser demasiado latoso, mejor no lo hacen", consideró el directivo.

Las irregularidades detectadas van desde la comercialización de productos con registros en trámite e instrucciones de uso e ingredientes en idiomas como el chino u otros diferentes al español, lo cual se ordena por ley.

Así como no tener realmente las sustancias que se indican, hacer entregas a domicilio o tener números de registros que no coinciden con la trazabilidad que exige la Cofepris.

González señaló que las políticas de regulación en materia de plaguicidas deben contar con evidencia científica, pues introducir nuevas sustancias o no usar correctamente las ya disponibles puede incidir directamente en la salud del agricultor y de los consumidores.