Flexibilizarán medidas anti-Covid en centros de trabajo

Ciudad de México.- El Ejecutivo federal flexibilizará las medidas anti-Covid en los centros de trabajo, por ejemplo, el uso de cubrebocas y la existencia de filtros sanitarios.

En los próximos días publicará un Acuerdo que quitará el carácter obligatorio a medidas que se ordenaron en 2020 y las convertirá en recomendaciones.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, explicó que esto se debe a que determinadas disposiciones ya no son consideradas indispensables en el momento actual de la pandemia.

"Ese acuerdo (anterior) que fue publicado en el Diario Oficial ya va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que solo tendrán ese carácter", anunció.

"(Serán) recomendaciones, pero ya no un carácter obligatorio para las empresas o las unidades comerciales, que son de carácter laboral".

En la mañanera, el funcionario explicó que las nuevas disposiciones de protección sanitaria en materia laboral son diseñadas en conjunto con el IMSS y las Secretarías del Trabajo y Economía.

"Yo calculo que la próxima semana ya tendremos completamente listo ese Acuerdo y será enviado al Diario Oficial para que sea abrogado el que todavía es vigente y sustituido por recomendaciones que ya son de carácter general", recalcó.

"Y hay una serie de intervenciones, acciones, como los filtros, como el uso de cubrebocas, como la disponibilidad de alcohol, gel y otras, que en su momento fueron indispensables para un retorno seguro a las actividades laborales, en este momento ya no son indispensables".

López-Gatell explicó que el Comité de Nueva Normalidad que integran Salud, IMSS, Trabajo y Economía quería suspender estas "actividades" desde antes de la quinta ola de Covid-19.

"Pero vino la quinta ola y desde luego consideramos que era inoportuno que ese fuera el momento de suspenderlas, en este momento ya está en revisión", comentó.

Las nuevas medidas sanitarias, sobre las cuales no detalló el subsecretario, también alcanzarían a los aeropuertos.

'Cubrebocas siguen siendo útiles'

Cuestionado sobre el uso de cubrebocas en aeropuertos y aviones del País, el subsecretario reiteró que el uso de ese artículo nunca ha sido una medida obligatoria por parte del Gobierno federal.

"El Gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto, no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue, lo hemos recomendado", dijo.

Aunque subrayó que la actividad de la epidemia es mínima en este momento, observó que el cubrebocas sigue siendo útil para evitar propagación de virus respiratorios en espacios cerrados y transportes terrestres.

"Por lo tanto, la mayor utilidad de cubrebocas es en espacios públicos cerrados, en donde no se puede conservar una sana distancia, una distancia adecuada entre personas", enfatizó.

"En el transporte público, sobre todo el terrestre, puede seguir siendo de utilidad, y la utilidad depende desde luego de qué tantas personas pudieran estar infectadas".

Sobre los aviones, recordó que tienen sistemas de filtrado muy eficientes y modernos que hacen que cada dos minutos, en promedio, se "recambie" por completo el aire de la cabina.

"La necesidad imperiosa de tener cubrebocas (en los aviones) no es tal, no es como sí lo puede ser en un microbús, en el metro, los vagones del metro donde no existen ese tipo de sistemas", agregó.

"Se empezó a utilizar en las aeronaves no por indicación del Gobierno de México, sino por imitación de otros países o de otras agencias administrativas de la aeronáutica civil que empezaron a recomendar su uso, y en los aeropuertos mexicanos o las aerolíneas mexicanas empezaron a promover su utilización".