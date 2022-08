Firmó AMLO apoyo a Cristina Fernández sin conocer acusación

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que firmó respaldo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sin conocer las acusaciones en su contra.

La también exmandataria argentina está acusada por presuntos actos de corrupción y defraudación por cerca de mil millones de dólares.

PUBLICIDAD

En conferencia desde Palacio Nacional, el tabasqueño dijo que suscribió el pronunciamiento de apoyo porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue quien le envió la carta.

"Fue una propuesta del presidente de Argentina, Fernández, y estuve de acuerdo, me mandó la carta y estoy de acuerdo porque considero que no se debe usar la impartición de justicia con propósitos políticos, no se le puede impedir a nadie que participe en política ser candidato o candidata solo porque de fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mi con el desafuero, que Fox no quería que yo apareciera en la boleta, como candidato", dijo.

"Me lo pide el presidente Alberto (Fernández), además de ser una gente recta, honesta, es abogado y buen abogado, entonces no me va pedir algo que no esté él seguro de que se trata de una injusticia", subrayó.

Este miércoles, López Obrador firmó una carta de apoyo a Fernández de Kirchner junto son sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández; Colombia, Gustavo Petro, y Bolivia, Luis Arce, luego de que un Fiscal federal pidiera aplicar a la ex Presidenta una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.