Firman México y EU memorándum migratorio

Especial

Ciudad de México— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, atestiguaron hoy la firma de un memorándum de entendimiento en materia de cooperación internacional para hacer frente al fenómeno migratorio.

Se trata del primer instrumento bilateral formalizado en Palacio Nacional entre el Gobierno mexicano y la Administración del presidente Joe Biden.

El canciller Marcelo Ebrard informó que el memorándum es un instrumento para intercambiar información, pero no implica un compromiso presupuestal, aun cuando la intención es que Estados Unidos pueda realizar inversiones en el sureste de México y países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador.

¿El convenio implica una transferencia de recursos?, se le preguntó.

"No, es un memorándum de entendimiento, no implica una transferencia de recursos, es un intercambio de información", dijo Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que la firma permitirá promover y fomentar diversas alternativas de desarrollo en los países expulsores de migrantes.

"La vicepresidenta viene de Guatemala, ha estado haciendo un viaje exploratorio y de acercamiento para que busquemos llegar a un programa común si es posible para esos tres países en el corto plazo", refirió.

El funcionario confirmó que López Obrador insistirá en la necesidad de impulsar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya operan en Honduras y El Salvador con financiamiento mexicano.

"Entonces vamos a intercambiar información que nos parece importante, en esencia, que sean transferencias de recursos directas a los beneficiarios", indicó.

"Ya tenemos resultados que demuestran qué es lo que tiene un impacto directo en reducir la migración por pobreza, lo que llamamos la migración forzada por condiciones de pobreza".

Según el funcionario, el planteamiento del presidente de México para otorgar visas de trabajo a los migrantes que participen en los programas, durante cierto periodo, también será colocado sobre la mesa en la reunión de este día.

Luego de que Harris alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Guatemala para frenar el tráfico ilegal de personas, el Canciller indicó que el tema no será abordado en la conversación.

Señaló que ambos países ya trabajan de manera coordinada para enfrentar el problema y que próximamente se concretarán más reuniones bilaterales para darle continuidad.

"El día de hoy no vamos a tratar eso, vamos a tener posteriormente una visita de otras áreas del Gobierno, pero no está previsto trabajar sobre eso, lo que hoy es el foco de atención es cómo atender la causa que origina la migración, no vamos hablar de operativos ni de otras cosas, no está previsto así", indicó.

"Ese es un acuerdo que ya tenemos con Estados Unidos, lo estamos trabajando con el Departamento de Justicia, hay una red muy importante y que está trabajando en el caso mexicano por la FGR y otras instancias, pero tampoco supongo que va a ser un tema importante la conversación del día de hoy porque ya está convenido".