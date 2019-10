Filtran video de audiencia de Rosario Robles

Através de redes sociales fue difundida una grabación de la audiencia del pasado 13 de agosto de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, en la cual el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le impuso prisión preventiva justificada.

En el canal de Youtube de la consultoría HD&Asociados México Legal fue publicado el video de 01:23:11 horas en el que se muestran, entre otras cosas, los argumentos de los abogados de Robles Berlanga para defenderla, además, el fallo del juez de Control del Centro Penal de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Sur.

En dicha audiencia, el juzgador imputó a la sospechosa dos cargos por el ejercicio indebido del servicio público en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); además, acreditó que falseó la declaración de su lugar de residencia.

A continuación, se presenta un extracto de la sentencia dictada por el juez Delgadillo Padierna en agosto pasado, misma que el 22 de octubre fue ratificada:

“Es una prisión preventiva justificada, idónea y proporcional conforme a los criterios orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero, que existe un riesgo de fuga por las posibilidades que tenía a su alcance; el segundo, el análisis de las personas o bienes que la puedan favorecer para ello; el tercero y más importante, la complejidad del caso sin que se tome en cuenta la reparación del daño, porque ésta es objeto de la sentencia y únicamente se valora en medidas cautelares a petición del Código Fiscal de la Federación que aquí no se analiza.

“Lo único que no se analiza conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las amenazas a disturbios sociales, como lo expuso la defensa, este no es un tribunal de carácter social y como se ha expuesto, por el presidente de la SCJN, mi obligación es dar una sentencia clara y no popular, por lo tanto se impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada a cumplir en el Centro Femenil de readaptación Social de Santa Martha Acatitla por el resto que dure la investigación complementaria autorizada”.

Cabe mencionar que si bien de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal las copias de los videos de las audiencias públicas que se expiden a cada parte deben contar con una firma de agua para identificar su origen y así evitar filtraciones, esta medida fue difuminada en la grabación que se publicó en Youtube.

Tras la ratificación de la sentencia, el 26 de octubre pasado la defensa de Robles berlanga solicitó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la recusación del juez de control José de Jesús Delgadillo Padierna al considerar que "está legalmente impedido” de seguir conociendo el caso.

A través de un comunicado calificó la actuación del juzgador como "ilegal y con ánimo de animadversión en perjuicio de Robles Berlanga y sus abogados".